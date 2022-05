“Kaede to Suzu”: anuncian el capítulo 2 del popular anime ecchi

La temática de dos o más hermanas de gran parecido físico –pero solamente en eso- no es nueva en los animes (“Kiss x Sis”, “Go-toubun no Hanayome”), pero muchas veces un buen y llamativo estilo de arte logra marcar la diferencia. Este, justamente, es el caso de “Kaede to Suzu”, el manga original de Kyockcho.

Kaede y Suzu son dos hermanas gemelas igualmente atractivas, pero con personalidades muy distintos. A Suzu, la menor, le resulta entretenido fastidiar a su hermana mayor y ponerla en situaciones muy curiosas. Kaede es consciente de ello, pero casi nunca puede ante le los juegos de su gemela.

Kaede preparándose para escuchar música después de clases en el manga de "Kaede to Suzu". Foto: Kyockcho

El propio artista de “Kaede to Suzu” fue quien anunció en su Twitter (@kyockcho) la producción del episodio 2 del anime. Hasta el momento, el manga cuenta con 7 capítulos, los cuales se han publicado por separado en la revista Comic Bavel desde 2018.

El anuncio del artista Kyockcho para celebrar la producción de "Kaede to Suzu 2". Foto: Captura

¿Cómo y dónde ver “Kaede to Suzu 2″?

“Kaede to Suzu 2″ aún no tiene fecha confirmada de estreno, pero el episodio 1 del anime está disponible en diversos sitios de terceros desde marzo 2022. Este adapta los primeros dos capítulos del manga. Para el segundo OVA, es probable que se adapte el intento de Kaede de “vengarse” de Suzu por todas sus bromas.

Suzu le tendió una trampa a Kaede con una caja en "Kaede to Suzu". Foto: Studio 1st

Sobre “Kaede to Suzu”

“Kaede to Suzu” es un manga original del popular artista Kyockcho, el cual gozó de mucho más exposición tras el primer OVA animado que recibió. El primer episodio contó la historia de una trampa que le tendió Suzu a Kaede en una caja, y en la segunda mitad mostró a las dos hermanas disfrazadas de maids para un café.