“Vermeil in gold”: confirman fecha de estreno del anime ecchi con nuevo PV

Por antecedentes, se puede decir que los harems centrados principalmente en la comedia y el fanservice suelen pegar entre los espectadores con facilidad. “Vermeil in gold” (Kinsou no Vermeil: Gakeppuchi Majutsushi wa Saikyou no Yakusai to Mahou Sekai wo Tsukisusumu en japonés), un nuevo anime ecchi, aspira a continuar con la tradición.

El anime de “Vermeil in gold” fue anunciado en marzo de 2022, y junto a la noticia se confirmó al cast principal de la serie, además del staff principal. Recientemente, un nuevo visual promocional de la adaptación del manga de Kouta Amana fue revelado a la par con el segundo tráiler.

“Vermeil in gold” llegará a las pantallas en la temporada de verano 2022, específicamente el martes 5 de julio. Su primera emisión será a través de AT-X a las 10.30 p.m. en Japón (8.30 a.m. del mismo día en Perú).

El proyecto está a cargo del estudio Staple Entertainment, el cual, curiosamente, solo tiene el hentai “3 Seconds Later, He Turned Into a Beast” entre sus principales trabajos. Takashi Naoya (“3D Kanojo: Real girl”) será el director. Por otro lado, el opening estará a cargo de Kaori Ishihara, y el ending será hecho por Mili.

El nuevo visual promocional del anime de "Vermeil in Gold". Foto: Staple Entertainment

Cast de “Vermeil in gold”

Alto Goldfield (CV: Yuuya Hirose)

Vermeil (CV: Maaya Uchida)

Lilia Kudelfate (CV: Wakana Kuramochi)

Marcus Pearlston (CV: Yuu Okano)

Charolles Iridescence (CV: Kaori Ishihara)

François (CV: Sakura Nakamura)

Elena Kimberlite (CV: Kana Hanazawa)

Shinouji Ryuuga (CV: Kazuyuki Okitsu)

Jessica Schwartz (CV: Riho Sugiyama)

Chris Westland (CV: Yurina Amami)

Obsidian (CV: Takehito Koyasu)

El arte para anunciar la producción del anime de "Vermeil in Gold". Foto: @amaneko2

Sobre “Vermeil in gold”

Alto, un estudiante de la Royal Ortigia Magic Academy, estaba muy cerca de reprobar el año. Sin embargo, por pura casualidad, encontró un libro que lo llevó a dibujar un círculo mágico, y así terminó invocando a una demoni llamada Vermeil.

Temida en tiempos ancestrales por su tremendo poder, ella se convierte en el familiar de Alto. Debido a esto, pasa a requerir de energía mágica a diario para subsistir, y consigue esta de él a través de besos. Con los celos de Lilia, su amiga de la infancia, y los demás estudiantes, la diversión en el camino de este mago está asegurada.