El debate sobre quién es la “mejor chica” ha existido en la comunidad desde los tiempos en que se veían animes en Youtube a 240p y en tres partes. En la actualidad, el portal Anime Trending ha materializado la eterna discusión, y semana a semana las votaciones de los fans dictan quién estará en la cima.

Micchon Shikimori de “Kawaii dake ja Nai Shikimori-san” ganó en la primera votación, pero la popular Yor Forger no perdonó una segunda vez. El auge de sus fan arts era un fuerte indicio de que tarde o temprano ganaría, y puede que su aparición en estado de ebriedad en el capítulo 5 de “Spy x Family” haya sumado a la causa.

El top 10 de chicas de la temporada de la última semana. Foto: Anime Trending

Entre doujinshis, nuevas figuras, cosplays e ilustraciones, Yor ha logrado posicionarse como la favorita de muchos esta temporada. La tremenda popularidad del anime de “Spy x Family” también ha ayudado mucho. Curiosamente, salvo por la breve escena de su pelea con Loid, ella no tuvo mayor protagonismo en el último capítulo del anime.

¿Quiénes son la competencia?

Más allá del cambio de liderato por Yor, tanto Shikimori-san como Anya se han mantenido en el top 3. Por otro lado, las chicas de “Kaguya-sama wa Kokurasetai: Ultra Romantic” tienen su propia disputa, y otras protagonistas como Komi Shouko de “Komi-san wa, Comyushou desu. 2″ y Eiko de “Paripi Koumei” están de escoltas.

Shikimori-san perdió el primer puesto contra Yor Forger. Foto: Doga Kobo

Otras chicas populares como Raphtalia de “Tate no Yuusha no Nariagari 2″ y Kurumi Tokisaki de “Date a Live 4″ no entraron al top 10 por poco. En el primer caso, podría ser en parte por las críticas a la nueva temporada, y en el segundo, porque Kurumi no aparece hace varios episodios en el anime.