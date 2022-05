“Call of the night”: revelan nuevos visuals, personajes y horario del anime de vampiros

Habíamos adelantado hace unos días que el anime de “Call of the night”, mejor conocido como “Yofukashi no Uta” en Japón, generó mucha expectativa en gran parte por el arte de sus personajes. Siguiendo la misma línea, el nuevo visual promocional de la adaptación del popular manga destaca la intrigante presencia de Nazuna.

“Call of the night” mostró también a los demás personajes del cast, incluyendo a los que acaban de ser revelados. Este también confirmó que el anime se emitirá los jueves a las 12.55 a. m., a pesar de que por el momento se desconoce de una fecha exacta de estreno.

El nuevo visual promocional de "Call of the Night". Foto: LIDENFILMS

Por otro lado, además de animar a la atractiva vampira, el PV de “Call of the night” revela parte del opening del anime. El tema “Yofukashi no Uta” es interpretado por la banda de J-Pop Creepy Nuts. Aún no se tienen novedades respecto al ending de la serie.

Nuevos rostros y seiyuus

Acompañado de un visual con sus diseños, “Call of the night” también mostró a cuatro nuevos personajes y sus respectivos seiyuus.

Los nuevos personajes de "Call of the Night". Foto: @yofukashi_pr/Twitter

Eri Kitamura como Nico Hirata.

Shizuka Itou como Kabura Honda.

Naomi Oozora como Midori Kohakobe.

Azumi Waki como Hatsuka Suzushiro.

Sobre “Call of the night”

“Call of the night” (“Yofukashi no Uta” en japonés) contará la historia del joven Kou Yamori, un chico que se cansó de esforzarse para mantener una faceta de estudiante promedio en la escuela. Tras padecer de insomnio, se acostumbró a hacer caminatas nocturnas, y en una de estas conoció a una extraña chica llamada Nazuna Nanakusa. Ella lo lleva a su departamento y termina mordiéndole el cuello.

Aunque la sinopsis no suena muy distinta a una tradicional trama de vampiros, los lectores del manga de “Call of the night” indican que esta atiende a un nicho muy particular, el cual está relacionado a saber apreciar “la calma del cielo nocturno”.