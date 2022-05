Día de Goku: ¿Sabías que Mario Castañeda no quería ser Goku en “Dragon Ball” en el inicio?

Todos los fans de “Dragon Ball” querían luchar como Goku, elevar su ki, rechinar los dientes y gritar Kamehameha con las palmas abiertas. Era un saiyajin criado en la Tierra que tenía como meta volverse más fuerte. La historia para él sería diferente si nunca se habría golpeado la cabeza siendo un niño, pero aún más para Latinoamérica si su voz fuera otra que la de Mario Castañeda, uno de los más importantes actores de doblaje en español.

En motivo al Día de Goku, no repasaremos su historia ni habituales curiosidades, sino un dato poco conocido por los fans del popular anime: Castañeda no quería ser la voz del guerrero saiyajin. ¿Por qué rechazó rotundamente el papel que le cambiaría la vida en un inicio y qué lo hizo cambiar de parecer?

En una conferencia de “Dragon Ball Super: Broly”, Mario Castañeda confesó que tuvo un acalorado altercado con Gloria Rocha, directora de doblaje del anime en la época anterior a la saga Z. Apodada como ‘la Madrina’, era famosa por seleccionar personalmente al cast de sus producciones. “Fue horrible. Un día nos gritamos hasta que nos cansamos”, contó. Esto habría sucedido luego de que lo tildará de lento. Por este motivo, decidió no volver a trabajar con ella.

Pasaron un par de años, la directora ya había olvidado el asunto, pero él no. “Un día, me encontró caminando por los pasillos de la compañía de doblaje y me dijo: ‘Mario, Goku va a crecer y quiero que tú lo hagas’. Entonces yo pensé: ‘Ay Gloria, ternurita. O sea te peleas conmigo y quieres que grabe en tu caricatura’. Entonces, le dije que no”.

¿Te imaginas a Goku sin la voz de Castañeda durante tu niñez? Felizmente no tuvimos que averiguarlo, gracias a la intervención de su hijo Arturo. “Esa tarde comíamos viendo ‘Dragon Ball’ y se enteró que me habían ofrecido el papel y que había dicho que no por digno. Dejó de comer, hizo brinquitos y hasta se hincó en el suelo para que por favor aceptara”.

Al día siguiente, Mario buscó a la directora para aceptar el trabajo. No había nadie mejor que él para ser la voz en español del guerrero sayajin. Si bien aún estaba incómodo y la situación con Gloria no era la mejor, todo cambió el primer día de grabación. Por supuesto, Arturo, artífice de este tratado, no podía faltar al encuentro.

“Mi hijo no podía evitar ir a la primera grabación. Gloria tenía una silla y audífonos especiales para él. Lo trató como príncipe. Así fue como todo lo que yo tenía contra ella se acabó en un instante. Porque cuando tratan bien al más pequeño de los tuyos, te tratan bien a ti. La verdad es que disfrute enormemente grabar con ella. Pero casi no lo hago”, fueron sus últimas palabras sobre aquel día.