Día de la Madre: 5 figuras maternas del anime para reconocer en esta fecha

El Día de la Madre es una fecha muy especial que se celebra en diversos países del mundo, aunque no siempre el mismo día. Igualmente, aquello que hay en común en todos lados son los diversos homenajes que se rinden a nuestras queridas madres. Esto, por supuesto, no es ajeno al mundo del anime, y es justo recordar a algunas progenitoras que dejaron un importante legado en sus respectivas producciones.

Yor Forger – “Spy x family”

El hecho de que Yor no sea la madre biológica de Anya no es un impedimento para que se consagre como la mejor de la temporada. La familia Forger nació de una serie de intereses mutuos, pero su felicidad y amor han mostrado ser legítimos en “Spy x family”. Aunque Yor no se tiene mucha confianza en sí misma, su destreza en combate, sus aptitudes y personalidad la convierten en la mejor madre para Anya.

Anya y Yor en "Spy x Family". Foto: Wit Studio

Lisa Lisa – “JoJo no Kimyou na Bouken”

¿Qué mejor manera de demostrar el amor materno que entrenar a tu hijo en el Pilar del Ascenso Infernal? En ese entonces, Joseph Joestar aún no sabía que su maestra Lisa Lisa era también su madre, a la cual nunca conoció. A pesar de ello, como una respetada y fuerte usuaria del Hamon, Lisa Lisa sabía que su hijo pasaría la prueba, e incluso se une a él para luchar contra los Hombres del Pilar en “Jojo no Kimyou na Bouken”.

Lisa Lisa en "Jojo no Kimyou na Bouken". Foto: David Production

Masane Amaha – “Witchblade”

Para la joven Masane, no hay nada más importante que el bienestar de su pequeña hija Rihoko. No importa que sea la poseedora de la arcaica y todopoderosa arma Witchblade o que se encuentre en medio de un conflicto de intereses y de poder entre organizaciones poderosas, Masane haría cualquier sacrificio para que Rihoko pueda estar en paz en “Witchblade”.

Masane y su hija Rihoko en "Witchblade". Foto: Gonzo

Kushina Uzumaki – “Naruto shippuden”

Naruto no la tuvo nada fácil en su infancia, y el no tener padres fue una gran fuente de angustia para él. Sin embargo, más adelante llegaría conocer a su progenitora, gracias al chakra sellado dentro de él. Kushina no pudo disfrutar de su maternidad durante mucho tiempo, pero este bastó para demostrar el inmenso amor y sacrificio hacia su hijo recién nacido en “Naruto shippuden”.

Naruto y su madre Kushina en "Naruto Shippuden". Foto: Studio Pierrot

Sanae Furukawa – “Clannad”

Aunque es recordada por su personalidad infantil y adorable, la madre de Nagisa mostró ser una mujer fuerte y confiable. Sus panes bizarros no eran los mejores, pero siempre que se trató de cosas importantes, Sanae estuvo ahí para sacar adelante a su familia. Especialmente tras “Clannad after story”, Tomoya puede decir que le debe parte de su vida.