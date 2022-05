Este sábado 7 de mayo, la web oficial para el manga de Nanatsu no Taizai, obra del mangaka Nakaba Suzuki, informó que la secuela de su historia “Four knights of the apocalypse”, también conocida como “Los jinetes del apocalipsis”, contará con la tan ansiada adaptación animada. Esto luego de varios meses de espera. De momento no hay una fecha clara para su lanzamiento, pero se espera tener más información en los próximos días.

"Nanatsu no taizai: Four Knights of the Apocalypse" - portada del manga. Foto: Kodansha

Como se recuerda, a través de las redes sociales ya se venía hablando acerca de una posible continuación del manga y anime, previo a que se hiciera el anuncio de manera oficial. La mayoría de comentarios mencionaban que podría tratarse de una historia no tan adelantada, en la que se verá como nuevo protagonista al rey Arthur, acompañado de los hijos de Meliodas y Elizabet, Tristán y de Ban y Elaine, Lancelot, quienes en la leyenda original forman parte de la mesa redonda.

Esta teoría se formuló luego de que saliera a la luz una de las primeras obras del mangaka Nakaba Suzuki, que llevó por título Rising Impact. Esta estaba protagonizada por dos jóvenes: Tristán y Lancelot, por lo que se cree que el dibujante aprovechará esta oportunidad para intentarlo una vez más con la historia que lo inició todo. ¿Será que al crecer los hijos de los pecados capitales podrán tener un aspecto así?

Lancelot y Tristán - Rising Impact. Foto: Nakaba Suzuki

El mangaka Nakaba Suzuki lanzó su obra en la conocida revista Weekly Shonen Magazine, que pertenece a la editorial Kodansha, en el año 2012. El manga de “Los siete pecados capitales”, como es conocido en esta parte del mundo, llegó a su final el pasado 25 de marzo con su capítulo 346, mismo en que se reveló que la franquicia tendría una secuela.

El popular manga inspiró a varias adaptaciones animadas. La primera temporada de “Nanatsu no taizai” se emitió entre 2014 y 2015, con un total de 24 episodios. Las segunda, titulada “Imashime no fukatsu”, se lanzó el 13 de enero de 2018 y tuvo 24 capítulos; la tecera temporada, “Kamigami no gekirin” se estrenó en octubre de 2019 y también tuvo 24 episodios, todas estas se encuentran disponibles en el catálogo de Netflix con doblaje al español latino.