“Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”, capítulo 5: ¿cómo y dónde ver el nuevo episodio?

La respuesta a aquello que mantiene confundida a la protagonista de “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi” llegó mucho antes de lo esperado. Tras enterarse de que hace muchas generaciones se decidió separar a los clanes de hombres y mujeres para que no desertaran de ser ninjas juntos, Tsubaki parece creer que está… ¿enamorada?

La segunda mitad del episodio 4 de “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi” se centró en Mokuren, una chica en la que todos se apoyan y que, además, es de las más populares figuras para los fan arts del anime. La vida diaria de Mokuren resultó ser muy agotadora pero relajante y agradable de ver gracias a su carisma y buena disposición de ella.

Mokuren ayudando a todo el mundo en el capítulo 4 de “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”. Foto: CloverWorks

La propia Tsubaki fue en busca de su técnica de curación. Así, el anime dejó a la imaginación del espectador el cómo uso Mokuren sus dedos para calmar sus preocupaciones. Para el próximo episodio parece que sí tendremos más acción fuera del tema de los hombres.

¿Será “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi” para ti?

Si la temática de Tsubaki y su confusión respecto a la figura masculina no era mucho de tu interés, es probable que el último episodio no te haya gustado mucho. Sin embargo, el capítulo 5 contará historias muy aparte de aquel tema y le dará pantalla a otro grupo de chicas del clan. Como CGDCT, “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi” se mantiene bien.

La maestra Hana la revela a Tsubaki la verdad sobre el tema de los hombres en “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”. Foto: CloverWorks

¿Dónde y cuándo ver el capítulo 5 de “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”?

El quinto episodio de “In the heart of Kunoichi Tsubaski” fue estrenado en Japón el domingo 8 de mayo, a las 12.00 a. m., lo cual equivale a las 10.00 a. m. del sábado 7 de Perú.

Crunchyroll es la plataforma que distribuye la serie a nivel mundial fuera de Asia. El capítulo 5 está disponible en su catálogo a partir de las 11.30 a. m. del sábado 7 de mayo (hora peruana) .

México, Centroamérica (excepto Panamá): sábado 7 de mayo a las 10.30 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba: sábado 7 de mayo a las 11.30 a. m.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: sábado 7 de mayo a las 12.30 p. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: sábado 7 de mayo a las 1.30 p. m.

Sobre “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”

“In the heart of Kunoichi Tsubaki” es un manga que comenzó a ser publicado en enero de 2018 en la revista Gessan y cuenta con siete volúmenes hasta la fecha.

La historia trata sobre Tsubaki, una kunoichi del clan femenino Akane, el cual prohíbe relacionarse con hombres por considerarlos como criaturas peligrosas, aunque en realidad la mayoría de las chicas los consideran como seres inferiores.