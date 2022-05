“Made in Abyss 2”: lanzan el esperado tráiler de la secuela del anime

Hace cinco años, un anime llamado “Made in Abyss” apareció en la temporada de verano y terminó siendo considerado por muchos como el mejor de aquel año. Tras el desenlace de “Made in Abyss Movie 3: Fukaki Tamashii no Reimei” en 2020, hubo otra larga espera para saber qué le esperaría a Riko y compañía más abajo en el abismo.

Pero lo prometido es deuda, y el estudio Kinema Citrus cumplió con confirmar la fecha del estreno de “Made in Abyss 2″, secuela directa de la última película de la serie. Y no solo eso: los fans recibieron el tráiler oficial, conocieron cuáles serán el opening y el ending del anime y algunos miembros adicionales del cast.

Nuevos personajes que aparecerán en "Made in Abyss 2". Foto: Kinema Citrus

El opening de “Made in Abyss 2″ será el tema “Katachi” de Riko Azuna (“Hakozume: Kouban Joshi no Gyakushuu”, “Yagate Kimi ni Naru”), el cual fue insertado en el tráiler. Por su parte, el ending será la canción “Endless Embrace” de MYTH & ROID (“Boogiepop wa Warawanai”, “Youjo Senki”).

Los nuevos miembros confirmados del cast son Majikaja (Hiroki Goto), Maaa (Kana Ichinose), Muugi (Kimiki Saito) y Gaburoon (Ryota Takeuchi).

Visual de la temporada 2 de "Made in Abyss". Foto: @miabyss_anime

¿Cuándo se estrena “Made in Abyss 2″?

“Made in Abyss 2″, al igual que la primera temporada en su momento, entrará en emisión en la temporada de verano 2022 (julio). La fecha y hora exacta será confirmada más adelante. Esta secuela continua con los eventos del final de “Fukaki Tamashii no Reimei”, y veremos a Riko, Nanachi y Reg en su descenso hacia la sexta capa del abismo.