Las quintillizas y Luffy: entérate qué personajes de anime cumplen años este 5 de mayo

Ser un personaje de anime no impide que muchas personas y entes celebren por él o ella. Este 5 de mayo ha sido motivo para expresar el cariño y admiración por varias de estas figuras que alegran a sus fans, y qué mejor forma de reconocerlos que compartiendo ilustraciones oficiales y fan arts por su día especial.

El más sonado de todos fue el cumpleaños de las quintillizas Nakano, de “Go-toubun no hanayome”, tanto por ser una celebración quíntuple, como por todo el hype alrededor del próximo estreno de la película. El Twitter oficial de la serie (@5Hanayome_anime) lanzó un colorido visual con Miku, Itsuka, Yotsuba, Ichika y Nino juntas.

La ilustración especial por el cumpleaños de las quintillizas de "Go-toubun no hanayome". Foto: @5Hanayome_anime/Twitter

Otro que está de cumpleaños es Monkey D. Luffy, el autoproclamado futuro rey de los piratas de “One Piece”. A poco de su batalla con Kaido y Big Mom en el anime, tanto Toei Animation como las redes oficiales de la serie saludaron a su protagonista. No contó con una ilustración oficial como las quintillizas, pero la intención está.

El saludo oficial a Luffy en redes. Foto: @OnePieceAnime

Al igual que Luffy, otra figura icónica de los shonen está de fiesta este 5 de mayo. Se trata de Gon Freecss, el protagonista del clásico “Hunter x Hunter”. Lamentablemente, las redes oficiales del anime no son muy activas y no han publicado nada por la ocasión. Igualmente, los fans no necesitaron de ello para recordar al querido personaje.

Gon de "Hunter x Hunter". Foto: Madhouse

Quien sí recibió el cariño en un nuevo visual oficial fue la querida Miko Iino, la auditora de Consejo Estudiantil de la Academia Shuchiin en “Kaguya-sama wa kokurasetai”. El Twitter oficial del anime (@anime_kaguya) publicó a Miko vestida de miko y compartió una serie de variantes con la ilustración especial en su sitio web.

La ilustración especial de Miko IIno de “Kaguya-sama wa kokurasetai” por su cumpleaños. Foto: @anime_kaguya/Twitter

Finalmente, pero no menos importante, no podíamos dejar de mencionar el cumpleaños de Bocchi Hitori. La tímida protagonista de “Hitoribocchi no marumaru seikatsu” cumple un día después de Nako, su primera amiga, y Katsuwo, creador original de la serie, dedicó una ilustración para celebrarlo.