“Birdie wing: golf girls’ story”, capítulo 5: ¿cómo y dónde ver el anime de golf?

El anterior episodio de “Birdie wing: golf girls’ story” estuvo más shonen que nunca antes en la serie. El enfrentamiento en un impresionante domo artificial de golf entre Eve y Vipère, una peligrosa golfista del mundo de abajo, mostró que el anime puede traernos más oponentes particulares para nuestra protagonista.

El capítulo 4 de “Birdie wing: golf girls’ story” jugó con la capacidad de Eve para descubrir el truco sucio de Vipère. La voluptuosa mujer estaba convencida de ganar su apuesta y llevarse a Eve para pasar la noche, pero perdió y terminó haciendo un viaje de cinco horas para que ella pueda llegar a su encuentro con Aoi.

Aoi se fue a Japón llorando porque Eve no cumplió con su promesa. Foto: Bandai Namco Pictures

Desafortunadamente, Aoi no pudo esperar más, y se regresó dolida a su país natal luego de dejarle una pelota triste a su rival en el campo. ¿Cuándo será su próxima reunión?

¿Será “Birdie wing: golf girls’ story” atractivo para ti?

El episodio 4 de “Birdie wing: golf girls’ story” en particular demostró que el anime no tiene reparos en ponerse en modo shonen, y el partido de Eve con Vipère fue muy entretenido. Al no ser golf profesional, la serie tendrá mayor libertad creativa para introducir oponentes llamativos como esta ‘mujer víbora’, que usó veneno para desorientar a Eve.

Vipère tratando de intimidar a Eve antes de su partido en el anterior capítulo de “Birdie wing: golf girls’ story”. Foto: Bandai Namco Pictures

¿Dónde y cuándo ver el capítulo 5 de “Birdie wing: golf girls’ story”?

El quinto episodio de “Birdie wing: golf girls’ story” se estrenará en Japón el miércoles 4 de mayo a las 12.00 a. m., lo cual equivale a las 10.00 a. m. del martes 3 en Perú. Crunchyroll es la plataforma que transmite la serie a nivel mundial fuera de Asia, y tendrá disponible el capítulo 5 desde el martes 3 de mayo a las 10.00 p. m. (hora peruana).

México, Centroamérica (excepto Panamá): martes 3 de mayo a las 9.00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba: martes 3 de mayo a las 10.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: martes 3 de mayo a las 11.00 p.m.

Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: miércoles 4 de mayo a las 12.00 a. m.

Sobre “Birdie wing: golf girls’ story”

“Birdie wing: golf girls’ story” es un anime original del estudio Bandai Namco Pictures, el cual se ha promocionado como el primero en crear un producto basado en “Golf × girls × animation”. La historia trata acerca de Eve y Aoi, dos golfistas que crecieron en circunstancias distintas y con estilos de juego propios, y de su relación en el mundo del golf femenino.