El anime “Paripi Koumei” no ha manifestado su popularidad solamente en las votaciones de Anime Corner, sino también a través de su música. El video oficial del opening, “Ciki Ciki Bam Bam”, cuenta hasta el momento con 4,9 millones de reproducciones. Por su parte, el ending, “Kibun Joujou ↑↑”, ha alcanzado las 2,2 millones de vistas.

Sin embargo, el detalle interesante más allá del apego que ha generado “Paripi Koumei” y su música es de dónde provienen estos dos temas.

El que más llamó la atención en principio fue el opening, ya que este es en realidad un cover de una canción llamada “Bulikirály” del artista húngaro Jolly & Sussy, lanzada por primera vez en 2013.

El caso del ending de “Paripi Koumei” sí está más vinculado al mundo del anime. Mejor conocida por su nombre en inglés “Feeling Good↑↑”, la canción fue interpretada originalmente por la exunidad de pop urbano Mihimaru GT.

Esta fue utilizada en comerciales japoneses y para un programa llamado “Sukibara”. No obstante, el cover más reciente fue hecho por la unidad “Happy Around!” del anime “D4DJ First Mix”.

Los originales no se quedan atrás

Más allá de que sean covers, los temas han ganado mucho más exposición, gracias a su aparición en el anime de “Paripi Koumei”.

El opening en particular generó diversas reacciones, gracias al pegajoso baile que aparece en el video. De igual manera, la música original de la serie no se queda atrás: el tema “Be Crazy For Me” de Eiko (96neko) ya superó las 2 millones de vistas en cinco días.

Sobre “Paripi Koumei”

“Paripi Koumei” es un manga que se comenzó a publicar en diciembre de 2019, en las revistas Comic Days y Young Magazine de Kodansha.

Cuenta con nueve volúmenes hasta la fecha. La historia trata sobre Kongming, el general de los Tres Reinos, quien vuelve a la vida en el actual Japón y ahora debe adaptarse a un mundo de fiesta y música, mientras apoya a una cantante aspirante llamada Eiko.