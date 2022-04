“Kunoichi Tsubaki no mune no uchi”, capítulo 4: ¿cómo y cuándo ver el nuevo episodio?

Debido a la naturaleza episódica del anime, uno no esperaba que el capítulo 3 de “Kunoichi Tsubaki no mune no uchii” termine con una importante revelación. Hay muchos que disfrutan más de las escenas cómicas e interacciones entre las chicas que no tienen nada que ver con el tema de los hombres, pero eso no impidió que la ‘bomba’ del episodio resulte intrigante.

El tercer episodio de “Kunoichi Tsubaki no mune no uchii” tuvo en su primera mitad a Sazanka y Asagao intentando trabajar juntas a pesar de no ser muy compatibles. En la segunda, en medio de una prueba de escondidas, Tsubaki usó una técnica de transformación para engañar a la maestra Hana. Sin embargo, no contó con que esto la llevaría a enterarse de que les han mentido sobre los hombres.

El capítulo 3 de “Kunoichi Tsubaki no mune no uchii” terminó con una importante revelación. Foto: Crunchyroll

¿Será “Kunoichi Tsubaki no mune no uchii” para ti?

Aunque la temática de Tsubaki y su curiosidad por la figura masculina no sea mucho de tu interés, “Kunoichi Tsubaki no mune no uchii” funciona como un CGDCT estándar con temática ninja. La numerosa cantidad de diseños únicos del amplio cast es un gran detalle y, en general, el anime goza de buena producción.

¿Dónde y cuándo ver el capítulo 4 de “Kunoichi Tsubaki no mune no uchii”?

El cuarto episodio de “In the heart of Kunoichi Tsubaski” se estrenó en Japón el domingo 1 de mayo a las 12.00 a. m., lo cual equivale a las 10.00 a. m. del sábado 30 en Perú. Crunchyroll es la plataforma que transmite la serie a nivel mundial fuera de Asia y el capítulo 4 ya está disponible en su catálogo desde las 11.30 a. m. del sábado 30 de abril (hora peruana).

México, Centroamérica (excepto Panamá): sábado 30 de abril a las 10.30 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba: sábado 30 de abril a las 11.30 a. m.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: sábado 30 de abril a las 12.30 p. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: sábado 30 de abril a las 1.30 p. m.

Sobre “Kunoichi Tsubaki no mune no uchii”

“In the heart of Kunoichi Tsubaki” es un manga que se comenzó a publicar en enero de 2018 en la revista Gessan y cuenta con siete volúmenes hasta la fecha. La historia trata sobre Tsubaki, una kunoichi del clan femenino Akane, el cual prohíbe relacionarse con hombres por considerarlos como criaturas peligrosas, aunque en realidad la mayoría de las chicas los consideran como seres inferiores.