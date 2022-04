¿Por qué se retrasaron “One Piece” y más? El diagnóstico del hackeo a Toei Animation

Siempre hay que tener mucho cuidado al momento de descargar archivos en internet, especialmente cuando se trata de un software. Para una persona ordinaria con su laptop personal, un virus podría desencadenar un terrible dolor de cabeza. Ahora, imagina cómo sería para el caso de un empleado de un estudio grande de animación como Toei Animation y, encima, en su red de trabajo.

Los fans de “One Piece”, “Dragon Ball”, “Precure” y demás animes de Toei la tuvieron difícil con la espera, pero el propio estudio pasó la peor parte. La compañía sacó una nota con los resultados del hackeo que padecieron el pasado 6 de marzo, y resulta que todo esto comenzó porque un empleado tenía que descargar un software para fines laborales: lamentablemente, un ransomware se infiltró junto al programa.

Comunicado de Toei Animation sobre los resultados del hackeo en su sitio web oficial. Foto: Captura

¿Qué hizo Toei Animation?

Toei Animation confirmó la invasión de un tercero a su red, y procedió a tomar varias medidas, como cerrar partes del sistema interno y restringir el acceso externo. Asimismo, se reportó el incidente a las autoridades competentes y la compañía recurrió a especialistas en seguridad externa. Al día de hoy, el funcionamiento de los sistemas internos de la empresa se encuentra estable.

Sin embargo, el impacto del hackeo se manifestó en que parte de la data de la red de la compañía, y sus PC terminaron encriptadas. Un ransomware suele operar ‘secuestrando’ la información mediante el bloqueo de su acceso, y en esta ocasión fue esto lo que truncó las producciones de “One Piece” y los demás animes por más de un mes.

“Delicious Party♡Precure” fue otro de los animes que entró en pausa por el hackeo a Toei Animation. Foto: Toei Animation

Afortunadamente, no se reportaron filtraciones de información, tanto corporativa como personal, ni algún perjuicio por parte de sus clientes. De esta forma, contrario a lo que creían algunos fans, no se trató de un ataque planificado contra Toei Animation en particular.

Con la nueva fecha de estreno de “Dragon Ball Super: Super Hero” y la emisión regular de “One Piece”, “Delicious party precure”, etc., este incidente ya es historia. No obstante, siempre servirá como un buen recordatorio para todos de que hay que pensar dos –o más- veces antes de descargar cosas en línea.