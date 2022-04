“Call of the night”: todos los nuevos y viejos visuals del anime de vampiros

Han pasado seis años del estreno de “Dagashi kashi”, la dulce comedia que se centró en la particular y distinguida temática de las golosinas japonesas. A pesar de las opiniones mixtas, el anime cautivó a muchos fans con los atractivos diseños de Saya y Hotaru, las chicas principales del cast. Este 2022, el arte de Kotoyama vuelve, pero no con más caramelos, sino con vampiras en “Call of the night”.

"Yofukashi no uta" promete su buena dosis de fanservice. Foto: LIDENFILMS

“Call of the night” (“Yofukashi no uta” en japonés) contará la historia del joven Kou Yamori, un chico que se cansó de esforzarse en mantener una faceta de estudiante promedio en la escuela. Tras padecer de insomnio, se acostumbró a hacer caminatas nocturnas y en una de estas conoció a una extraña chica llamada Nazuna Nanakusa. Ella lo lleva a su departamento y termina mordiéndole el cuello.

Key visual de Nazuna Nanakusa de "Yofukashi no uta". Foto: LIDENFILMS

Si bien la sinopsis no suena muy distinta a una tradicional trama de vampiros, los comentarios de lectores del manga de “Call of the night” indican que esta atiende a un nicho muy particular. Sumado a esto, los visuals han mostrado a personajes que prometen hacerle competencia a Hotaru.

Key visual de Seri Kikyou de "Yofukashi no uta". Foto: LIDENFILMS

A lo largo de las últimas semanas, el Twitter oficial de “Call of the night” mostró una a una a una a las principales chicas de la serie. Con una vibra misteriosa y un toque de ecchi, Nazuna, Akira y Seri se mostraron al público. El PV más reciente, con Seri como protagonista, destacó especialmente con su fanservice.

¿Cuándo es el estreno de “Call of the night”?

La adaptación de “Call of the night” es una producción del estudio LIDENFILMS y saldrá para la temporada de verano 2022 en el mes de julio.