‘Vladimir Putin’ es censurado en la retransmisión de un anime en Japón

Manifestada de diferentes maneras, que la censura tenga incidencia sobre los animes no es novedad en estos días. Sin embargo, no es habitual que una cadena de televisión se encargue de remover una escena completa de un capítulo, y el motivo de ello en esta ocasión fue la cómica aparición de un personaje que hace clara referencia al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El usuario japonés @love0craft compartió en su Twitter que se encontraba viendo “How heavy are the dumbbells you lift?” en televisión, un anime de comedia centrado en chicas afanadas con ir al gimnasio que se estrenó por primera vez en julio de 2019. Entre las varias locuras y ocurrencias de la serie, una que se hizo viral en su momento fue una escena de ‘Putin’, llamado “camarada Poutine” en el anime, abrazando a un oso.

Gina Boyd y "Vladimir Putin" en el anime “How heavy are the dumbbells you lift?”. Foto: Doga Kobo

¿Vladimir Putin en anime?

La escena corresponde al minuto 16 del capítulo 6 de “How heavy are the dumbbells you lift?”, en la que Gina Boyd, una estudiante que se transfirió a la escuela de Hibiki (la protagonista), le explica a esta y a sus amigas cómo buscó construir una personalidad falsa basada en estereotipos rusos. Ante la incredulidad de las chicas, Gina destaca que se esforzó para no romperlos porque, “como siempre dice nuestro gran líder, el camarada Poutine, haz lo mejor que puedas”.

El usuario @love0craft reportó y adjuntó una foto que muestra que la emisora dejó un mensaje para decir que, “debido a las circunstancias, el programa previsto se ha modificado”. El incidente generó algunas risas y memes entre los comentarios del tuit, pero en foros japoneses se leyeron opiniones en contra de censuras de esta naturaleza.

El mensaje en televisión que anuncio la omisión de la escena donde apareció "Vladimir Putin" en “How heavy are the dumbbells you lift?”. Foto: @love0craft

¿Cuánto tiempo le queda a Vladimir Putin en el poder?

Vladimir Putin fue presidente de Rusia por primera vez en el año 2000 y desde entonces ha gobernado durante un total de cuatro periodos. Su actual mandato comenzó el 7 de mayo de 2018 y durará hasta el 2024. En todo este tiempo, no es la primera vez que se hace una referencia en ficción que involucra a Putin y un oso.