“Spy x Family”, “Kaguya-sama” y más: ¿qué animes son los más populares de la temporada?

Previo a cada temporada de estrenos, una práctica habitual entre los fans del anime es especular sobre cuáles serán aquellos que gozarán de mayor atención y popularidad. Desde meses atrás, secuelas como “Kaguya-sama wa kokurasetai: Ultra romantic”, “Tate no yuusha no nariagari 2″ y “Komi-san wa, comyushou desu. 2″ eran las más esperadas. Además, estaba previsto que “Spy x Family” arrasaría en la cima.

No obstante, las sorpresas siempre son un factor agradable en esta clase de predicciones. El top 10, en estas primeras semanas, le ha hecho justicia a varios animes que realmente han demostrado cosas interesantes. Para esto, se han tomado como referencia únicamente las tablas del portal Anime Corner, por lo que vale aclarar que no son cifras absolutas ni oficiales.

A "Spy x Family" se le puede considerar como el anime del momento. Foto: CloverWorks

El podio

Ante la ausencia de los ‘pesos pesados’ en la semana 1, la votación gozó de menos participantes, pero al anime que se colocó en primer puesto —por encima de “Tate no yuusha no nariagari 2″— no lo tenía nadie: “Shokei shoujo no virgin road”, el isekai yuri adaptado por J.C. Staff. En las siguientes dos semanas, como era de esperarse, “Spy x Family” y “Kaguya-sama wa kokurasetai: Ultra romantic” se acomodaron en la cima.

Top 10 de Anime Corner de la semana 1 de primavera 2022. Foto: @animecorner_ac

La franquicia muy querida que se metió en silencio al top 3 fue “Date a live 4″, de la que aparentemente no se habla mucho en medios, pero sigue manteniendo un fanbase muy fiel desde hace más de una década. Por el contrario, tanto “Tate no yuusha no nariagari 2″ como “Komi-san wa, comyushou desu. 2″ quedaron muy relegados, estando esta última ausente en la segunda semana.

Top 10 de Anime Corner de la semana 2 de primavera 2022. Foto: @animecorner_ac

Las sorpresas

Tanto “Shokei shoujo no virgin road” como “Paripi Koumei”, ambos en su condición de isekais poco tradicionales, lideraron la semana 1 cuando aún no comenzaba la emisión de la mayoría de animes. Sin embargo, han podido mantenerse muy de cerca al top 3, y se espera que sigan manteniendo su buen nivel. “Summer time render”, aún perjudicado por la falta de simulcast, entró al top 10 tras su estreno.

Top 10 de Anime Corner de la semana 3 de primavera 2022. Foto: @animecorner_ac

Para contrastar

Al ordenar la temporada por cantidad de miembros con el anime en sus listas de MyAnimeList, los 10 primeros animes no coinciden con varios de las votaciones de Anime Corner:

“Tate no yuusha no nariagari 2″ “Spy x Family” “Kaguya-sama wa kokurasetai: Ultra romantic “Kawaii dake ja nai shikimori-san” “Komi-san wa, comyushou desu. 2″ “Aharen-san wa hakarenai” “Date a live 4″ “Yuusha, yamemasu” “Tomodachi game” “Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekakechuu”

¿Por qué tanta diferencia? En los comentarios de las tablas de Anime Corner, varios consideran que la caída de “Tate no yuusha no nariagari 2″ corresponde a un descontento respecto a la calidad del anime, mientras que el hype por “Komi-san wa, comyushou desu. 2″ ha bajado con el tiempo. Por otro lado, se celebra la ‘resurrección’ de “Date a live 4″, y muchos expresan su simpatía por Kongming y “Paripi Koumei”.