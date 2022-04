“Kunoichi Tsubaki no mune no uchi”, capítulo 3: ¿cómo y cuándo ver el nuevo episodio?

Luego de dos episodios, está más que claro que “Kunoichi Tsubaki no mune no uchi” solo comparte con “Karakai jouzu no Takagi-san” el nombre de su autor. El anime del clan kunoichi Akane y su filosofía antihombres no va por la ruta del subtexto romántico entre chico y chica, y maneja un cast femenino muy muy amplio pero con mucha dedicación al diseño de cada uno de los personajes.

Lo refrescante del segundo capítulo de “Kunoichi Tsubaki no mune no uchi” fue que se le bajó de tono al tema del interés de Tsubaki por ver a un hombre, y también al menosprecio colectivo del resto hacia la figura masculina. Vimos que detrás de la faceta desinteresada de Benisumomo hay una chica linda y muy trabajadora, y en la segunda mitad notamos que los sentimientos de Sazanka hacia Tsubaki son muy honestos.

Benisumomo luchando con Tsubaki en el capítulo 2 de “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”. Foto: CloverWorks

¿Será “Kunoichi Tsubaki no mune no uchi” para ti?

El episodio 2 de “Kunoichi Tsubaki no mune no uchi” sacó a relucir las virtudes del anime como el CGDCT que es, adaptado al entorno de un clan ninja. Se demostró que puede haber un balance entre los gags de Tsubaki y su interés en ver cómo son los hombres al darles importante tiempo en pantalla a otras chicas del cast. Con lo amplio que es este, se espera que sepan sacarle provecho a los personajes.

¿Dónde y cuándo ver el capítulo 3 de “Kunoichi Tsubaki no mune no uchi”?

El tercer episodio de “In the heart of Kunoichi Tsubaski” se estrenó en Japón el domingo 24 de abril a las 12.00 a. m., horario que corresponde a las 10.00 a. m. del sábado 23 en Perú. Crunchyroll es la plataforma que cuenta con los derechos para transmitir la serie a nivel mundial fuera de Asia, y el capítulo 3 ya está disponible en su catálogo desde las 11.30 a. m. del sábado 23 de abril (hora peruana).

México, Centroamérica (excepto Panamá): sábado 23 de abril a las 10.30 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba: sábado 23 de abril a las 11.30 a. m.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: sábado 23 de abril a las 12.30 p. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: sábado 23 de abril a las 1.30 p. m.

Sazanka fantaseando con Tsubaki en el capítulo 2 de “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”. Foto: CloverWorks

Sobre “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”

“In the heart of Kunoichi Tsubaki” es un manga que se comenzó a publicar en enero de 2018 en la revista Gessan y cuenta con siete volúmenes hasta la fecha. La historia trata sobre Tsubaki, una kunoichi del clan femenino Akane, el cual prohíbe relacionarse con hombres por considerarlos como criaturas peligrosas, aunque en realidad la mayoría de las chicas los consideran como seres inferiores.