“Arknights: Prelude to Dawn”: lanzan el primer teaser oficial del anime

A pesar de que, históricamente, la reputación de las adaptaciones de videojuegos en anime no es la mejor, los fans del popular RPG/tower defense “Arknights” están a la expectativa de una nueva producción de la franquicia. El estudio Yostar Pictures, que creó el OVA original de golf “Sorairo Utility” a inicios de año, exhibió sus credenciales en un breve pero atractivo tráiler para “Arknights: Prelude to Dawn”.

“Silent we shall be, should conflict be avoidable, but fight tooth and nail, should it be necessary! We’re Rhodes Island, and that’s our creed!” (“Si podemos evitar el conflicto, debemos ser silenciosos, pero de ser necesario, ¡lucharemos a uña y diente! ¡Somos Rhodes Island, y ese es nuestro credo!”), es el texto del tweet que promocionó el teaser oficial de “Arknights: Prelude to Dawn”.

Imagen de un video promocional de Yostar Pictures para el videojuego de "Arknights". Foto: Yostar Pictures

No obstante, más allá de ver a algunos personajes bien animados del juego, aún se desconoce una fecha tentativa de estreno, y tampoco se ha identificado una sinopsis oficial. En los comentarios, los fans especulan y expresan sus deseos sobre hasta qué episodio de la historia del juego adaptará “Arknights: Prelude to Dawn”, pero este teaser es una importante novedad igualmente.

Sobre “Arknights: Prelude to Dawn”

“Arknights: Prelude to Dawn” será una adaptación al anime del popular juego móvil “Arknights”, cuya historia tiene lugar en un futuro posapocalíptico en el cual un mineral llamado organium infecta a las personas con oripathy, una enfermedad progresiva con una tasa de mortalidad de 100%, pero que también otorga al infectado la posibilidad de usar magia. El estudio Yostar Pictures se encargará de la producción, el mismo que hace los cortos animados promocionales del videojuego.