“Summer time render”: ¿cómo y dónde ver una de las sorpresas de la temporada?

Junto al cada vez más conocido “Paripi Koumei”, otro de los animes que es considerado entre los mejores de la temporada, pero que no está en la cima en cuanto a popularidad, es “Summer time render”. La diferencia respecto al isekai es que en este caso sí se trató de un título muy anticipado por los fans del manga, pero la falta de un simulcast lo ha privado de exposición.

“Summer time render” cuenta la historia de cómo el joven Shinpei Ajiro trata de descubrir qué hay detrás de la muerte de su amiga de la infancia Ushio, y de la oscuridad que ronda en su antiguo hogar isleño. Con elementos sobrenaturales, suspenso, y una buena producción del estudio OLM, el anime se ha posicionado entre los mejor calificados en lo que va de la temporada.

Shinpei AJiro, el protagonista de "Summer Time Render". Foto: OLM

¿Dónde y cuándo ver el “Summer time render”?

El inconveniente que ha privado el acceso a “Summer time render” es el mismo de “Black rock shooter: dawn fall”: aunque Disney+ cuenta con los derechos de transmisión, y ya confirmó que también los distribuirá a nivel internacional, no hay fecha para sus respectivos estrenos. De momento, “Summer time render” ya cuenta con dos episodios emitidos en Japón.

El capítulo 2 de “Summer time render” salió al aire en Japón el viernes 22 de abril a las 12.00 a. m., lo cual corresponde a las 10.00 a. m. del jueves 21 en Perú. El anime no está disponible en muchas páginas de terceros, por lo que la alternativa más “fiable” y de calidad es recurrir a los –también escasos- torrents. Estos no tienen una fecha exacta, pero el episodio 2 subtitulado (no oficialmente y en inglés) está disponible desde las 3.53 p. m. del jueves 21.

Ushio en el manga de "Summer Time Render". Foto: Shueisha

Sobre “Summer time render”

“Summer time render” es un manga shonen de 13 volúmenes que se publicó en la revista Shounen Jump+ entre octubre de 2017 y febrero de 2021. La historia trata sobre Shinpei, un joven que perdió a sus padres de pequeño, quien regresa luego de mucho tiempo a su antiguo hogar isleño adoptivo por el funeral de Ushio, su amiga de la infancia. No obstante, las cosas comienzan a ponerse turbias en la isla cuando se entera que Ushio no murió por un accidente.