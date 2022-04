“Bubble”: lanzan nuevo tráiler especial de la película original de Netflix

Entre los próximos anticipados estrenos de anime, la película original “Bubble” figura como una de las más prometedoras. Como para anticipar el lanzamiento internacional de la cinta a través de Netlflix, las redes oficiales del proyecto compartieron un tráiler especial, el cual presenta nombres del cast y, principalmente, exhibe el opening del anime.

La canción titulada “Bubble feat. Uta” fue compuesta e interpretada por el famoso artista Eve (“KAIKAIKITAN”, opening 1 de “Jujutsu Kaisen”). Riria, la joven cantante que debutará como seiyuu en la película al dar voz a la protagonista Uta, es quien cantará el tema del ending “Jaa ne, Mata ne”. Entre los nombres populares del cast encontramos a Marina Inoue y a Mamoru Miyano, por ejemplo.

Key visual de la película de anime "Bubble". Foto: Wit Studio

La película de “Bubble” ha exhibido en su tráiler la calidad esperada de una producción de Wit Studio, así como algunos nombres como el del director Tetsurou Araki (“Death note”, “Shingeki no Kyojin” y “Highschool of the dead”) y Gen Urobuchi (“Fate/Zero”, “Mahou shoujo madoka magica”) a cargo del guión, quienes contribuyen aún más a las expectativas que genera la misma.

Se estrenará el próximo jueves 28 de abril a través de Netflix y estará en los cines de Japón a partir del viernes 13 de mayo. La producción se proyectó anteriormente en el 72° Festival Internacional de Cine de Berlín en el mes de febrero, pero recién se exhibirá por primera vez a un público general la semana que viene.

Uta y Hibiki, los protagonistas de la película. Foto: Wit Studio

Sinopsis de “Bubble”

En un Tokio donde la gravedad se ha roto, un chico y una chica son atraídos uno hacia el otro.

La historia se desarrolla en Tokio, después de que unas burbujas que cayeron sobre el mundo rompieron las leyes de la gravedad. Aislada del mundo exterior, Tokio se ha convertido en un patio de recreo para un grupo de jóvenes que han perdido a sus familias, además de un campo de batalla en equipos de parkour.

Hibiki, un joven conocido por su peligroso estilo de juego, hace un movimiento imprudente un día y cae en picado. Su vida es salvada por Uta, una chica con poderes misteriosos. Tras ello, la pareja escucha un sonido que nadie más puede oír.

¿Por qué apareció Uta delante de Hibiki? Su encuentro lleva hacia una revelación que cambiará el mundo.