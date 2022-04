Este miércoles 20 de abril, la décima edición de la revista Hana to Yume de Hakusensha, dio a conocer que la popular obra escrita y dibujada por el mangaka Yu Tomofuji contará con su primera adaptación animada. De momento no se han revelado mayores detalles, solo que será estrenada en el año 2023.

Niehime to Kemono no Ou - primer póster promocional. Foto: Hakusensha

Este anuncio vino acompañado de un primer póster promocional que muestra a los dos protagonistas en el centro.

“Niehime to kemono no ou” es un manga realizado por el dibujante Yu Tomofuji, quien desde el 5 de noviembre de 2015 comenzó la serialización de su obra en las páginas de la revista Hana to Yume de Hakusensha, de la editorial Hakusensha. Hasta la fecha lleva un total de 15 volúmenes recopilatorios publicados y se alista para publicar el último y décimo sexto en los próximos meses. La popularidad de este manga es tal que tras siete años ha logrado obtener la confirmación de su primer anime.

Niehime to Kemono no Ou - portada manga. Foto: Hakusensha

“Niehime to kemono no ou” - Sinopsis oficial

Una joven se ha resignado a ser la próxima comida de sacrificio del rey Bestia, pero este no es un simple monstruo. El amor es más que superficial en esta magnífica obra de fantasía.