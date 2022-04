Este miércoles 20 de abril acaba de lanzarse vía online el capítulo 83 del manga de Dragon Ball Super, el cual mostró el final de una de las luchas más esperadas por los fanáticos, Bardock vs. Gas. Lejos de parecerse a su anterior arco, esta saga promete enfocarse no solo en Goku y Vegeta, sino en nuevos personajes que guardan un complicado pasado.

Sin duda alguna, esta nueva decisión de Akira Toriyama de expandir sus horizontes y enfocar su trama en otros seres aparte de los protagonistas es más que bienvenida dentro de la comunidad de fans.

¿Qué pasó en el manga 83 de Dragon Ball Super?

El capítulo retoma con la pelea entre Bardock y Gas. Lamentablemente, parece que el saiyain no logra igualar el nivel de poder de su oponente. Al ver esta desgarradora escena, Monite llama al dragón de los deseos de su planeta y le pide que por favor transporte a Bardock de regreso a su hogar, pero al darse cuenta de esto, el saiyain rechaza la oferta y decide quedarse a luchar.

Dragon Ball Super - El deseo de Monite. Foto: Mangaplus

Pese a sus desesperados intentos, parece que nada funciona contra Gas y las cosas empeoran cuando este libera parte de su llamado “instinto”, que aumenta su ki de un momento a otro, llegando incluso a arrancarle la cola a Bardock, afirmando que sin esta, el saiyajin ya no podrá transformarce en un Osaru.

Dragon Ball Super - Gas supera a Bardock. Foto: Mangaplus

Pese a todo lo que ha pasado, Bardock no se rinde, y cuando parece que va a recibir el golpe de gracia, Monite se pone en frente y detiene el ataque mortal. Esto hace que el saiyajin se levante una vez más y esta vez más fuerte que antes; afirma que los de su raza tienen una gran ventaja, la cual es que, tras cada combate, se hacen más y más fuertes.

Dragon Ball Super Bardock Supera a Gas. Foto: Mangaplus

Tras levantarse, Bardock comienza a golpear sin parar a Gas, quien no se explica cómo es que puede estar siendo superado, para finalmente perder frente al saiyajin.