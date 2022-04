“Birdie Wing: Golf Girls’ Story”, capítulo 3: ¿cómo y dónde ver el nuevo capítulo?

Aunque la calidad visual de “Birdie Wing: Golf Girls’ Story” no es la mejor de todas, con algo de simpleza y falta de consistencia en los modelos de personajes, la premisa sigue prometiendo como un entretenido shonen de deportes. El anterior episodio estuvo más interesante que el primero, y ahora el capítulo 3 comenzará con algo inusual para el personaje de Eve.

“Birdie Wing: Golf Girls’ Story” estableció en dos episodios la rivalidad entre Eve y Aoi, y tuvimos la clásica promesa del género de deportes de volver a enfrentarse en un futuro. No obstante, a diferencia de otras series, esta no tomará un arco ni otra temporada en cumplirse: Eve entró a competir seriamente al torneo de golf en el que estaba Aoi, por lo que su próxima reunión no se hizo esperar más allá de la escena post créditos.

El deleite de Aoi tras ver que volverá a jugar pronto con Eve en “Birdie Wing: Golf Girls’ Story”. Foto: Bandai Namco Pictures

¿Será “Birdie Wing: Golf Girls’ Story” atractivo para ti?

Tras dos episodios de “Birdie Wing: Golf Girls’ Story”, es notorio que el anime no será top en cuanto a producción, pero puede resultar entretenido para los fans de los animes de deportes. Los diálogos y las técnicas de los personajes cargan aquella esencia shonen con ellos, así que es importante tomar eso en cuenta por si uno espera algo más similar a “One Outs”, por mencionar un ejemplo seinen.

¿Dónde y cuándo ver el capítulo 3 de “Birdie Wing: Golf Girls’ Story”?

El tercer episodio de “Birdie Wing: Golf Girls’ Story” se estrenará en Japón el miércoles 20 de abril a la 12.00 a. m., lo cual equivale a las 10.00 a. m. del martes 19 en Perú. Crunchyroll es la plataforma que cuenta con los derechos para transmitir la serie a nivel mundial fuera de Asia, y el capítulo 3 estará disponible desde el martes 19 de abril a las 10.00 p. m. (hora peruana).

México, Centroamérica (excepto Panamá): martes 19 de abril a las 9.00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba: martes 19 de abril a las 10.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: martes 19 de abril a las 11.00 p.m.

Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: miércoles 20 de abril a las 12.00 a. m.

Momento en el que se concreta la promesa de Eve y Aoi en “Birdie Wing: Golf Girls’ Story”. Foto: Bandai Namco Pictures

Sobre “Birdie Wing: Golf Girls’ Story”

“Birdie Wing: Golf Girls’ Story” es un anime original del estudio Bandai Namco Pictures, el cual se ha promocionado como el primero en crear un producto basado en “Golf × girls × animation”. La historia trata acerca de Eve y Aoi, dos golfistas que crecieron en circunstancias distintas y con estilos de juego propios, y de cómo se desarrollarán en el mundo del golf femenino.