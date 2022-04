El fenómeno que es “Kimetsu no Yaiba” hoy en día gracias a la notable popularidad que maneja la franquicia siempre dará de qué hablar. En esta ocasión, corresponde darle una mirada a lo que se viene. Hace unos días, se reveló el PV de “Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen”, la tercera temporada del anime. Gracias a las adaptaciones anteriores de Ufotable y al manga, es posible especular sobre qué esperar de esta nueva entrega. Alerta de spoilers.

¿Qué arco cubrirá la nueva temporada de “Kimetsu no Yaiba”?

“Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen” se traduce como el arco de la Aldea del Herrero, el cual comienza oficialmente en el capítulo 100 del manga, “¡Ve a la aldea!”. La temporada anterior, “Kimetsu no Yaiba: Yuukaku-hen”, llegó a cubrir hasta el capítulo 97, por lo cual lo que sigue debería comenzar en aquel punto. Recordemos que vimos a Akaza, la tercera luna creciente que asesinó a Rengoku, ser convocado por Muzan tras la derrota de Gyutaro.

Akaza en el último episodio de la segunda temporada de "Kimetsu no Yaiba". Foto: ufotable

El arco de la Aldea del Herrero comprende desde el capítulo 100 hasta el 127 del manga. De acuerdo a lo visto con las últimas dos adaptaciones al anime, es muy probable que “Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen” se concentre estrictamente en lo que dura el arco en la obra original.

¿Qué sucederá en “Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen”?

Tras derrotar a Gyutaro y a Daki, Tanjiro es rescatado y llevado donde Kanao y las demás. Él despierta de un coma dos meses después y debe ir hacia la aldea de los herreros para preguntarle a Hotaru Haganezuka por su espada destruida. Una vez ahí, se entera por el líder de la aldea que Haganezuka está no habido hace días, y que por mientras puede relajarse en las aguas termales.

Tanjiro leyendo las cartas de odio de Haganezuka por romper su espada en el manga de "Kimetsu no Yaiba". Foto: Shueisha

Tanjiro se encontrará ahí con Mitsuri Kanroji, el pilar del Amor. Luego de una breve interacción con ella, se reencuentra con Genya Shinazugawa, uno de los cazadores de demonios que conoció durante la selección final, quien lo recibe violentamente. El próximo encuentro importante del protagonista en el lugar es con Muichiro Tokito, el pilar de la Niebla.

Mitsuri en las aguas termales en el capítulo 100 del manga de "Kimetsu no Yaiba". Foto: Shueisha

Con aquellas introducciones, el arco de la Aldea del Herrero estará centrada en la batalla de Tanjiro, Mitsuri, Genya y Muichiro contra Hantengu y Gyokko, dos de las lunas crecientes que aparecieron por primera vez en el capítulo 98 del manga en la reunión convocada por Muzan, y que buscarán atacar la aldea.

Gyokko, uno de los dos antagonistas principales de “Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen”. Foto: Shueisha

¿Qué esperar de “Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen”?

Para no spoilear más de lo necesario, basta con saber quiénes serán los contrincantes del principal conflicto de “Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen”. Se puede esperar una estructura similar a los eventos del arco del Distrito del Entretenimiento, en relación al hecho que la batalla contra los demonios ocupó la mayor parte del tiempo.

Lo distinto en este arco será que los amigos de Tanjiro no tendrán un rol protagónico en la batalla, y que el foco de atención estará puesto sobre nuevos personajes. El tráiler destaca especialmente a Muichiro y a Mitsuri, por lo que parte del hype podría estar en ver las habilidades de estos dos pilares. Más allá de eso, la fórmula del éxito de “Kimetsu no Yaiba” ya es conocida: se vienen peleas bien animadas con sobreexposición.