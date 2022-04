Luego de todo el hype tras el estreno de “Spy x family”, los fans han recibido nuevas imágenes, miles de capturas de Anya, noticias de los paquetes Bluray o DVD, y el anuncio de la parte 2 de la serie. No obstante, faltaba uno de los elementos más esperados de todos: el opening.

A horas del estreno del próximo episodio, el Twitter oficial de Official HIGE DANdism, el grupo que interpreta el opening del anime, compartió el video musical del tema. La canción lleva como título “Mix nuts” y cuenta con la actuación de los miembros de la banda.

Official HUGE DANDism, autor del opening de “Spy x family”

Official HIGE DANdism es una banda de pop rock japonesa muy popular fuera del ámbito de los animes. Sin embargo, no es la primera vez que una de sus canciones aparece en uno. La más reciente es el tema “Universe”, que sirvió como ending de la película “Doraemon movie 41: Nobita no little Star Wars”, pero la que más sonó fue “Cry baby” por pertenecer al popular “Tokyo revengers”.

Los miembros de Official HUGE DANDism en el video musical del opening de “Spy x family”. Foto: YouTube / Official髭男dism

Sobre “Spy x family”

“Spy x family” es un manga shonen de Tatsuya Endou, el cual comenzó a publicarse en marzo de 2019 en la revista Shounen Jump+. Cuenta con nueve volúmenes hasta la fecha. La historia trata sobre Twilight, un espía de alto calibre que tiene que armar una familia falsa para su próxima misión. Sin embargo, no contó con que su ‘hija’ pueda leer mentes y que su ‘esposa’ sea una asesina.