Seguro que alguna vez has llegado a ver un anime esperando poder continuarlo en una segunda temporada; sin embargo, te topas con que llegó a su final hace más de cinco años, y desde entonces no se supo más de él; esta clase de casos son cada vez más comunes en la industria del anime. En algunas ocasiones es simplemente porque la serie no tuvo el recibimiento que se esperaba, pero también pasa que hay títulos que quedaron en el aire por razones un poco distintas.

Suele pasar, a veces, que ciertos animes son cancelados porque el autor simplemente no desea continuar con la obra, o porque se ven envueltos en polémicas relacionadas a los actores de voz o autores; y en los casos más extremos, también se debe a que el autor ha fallecido.

“No game, no life”

Última emisión: 25 de junio del 2014

Razones por las que no tenemos una segunda temporada de este anime hay muchas, pero la principal, sin duda, es por la denuncia de plagio que tiene el autor Yuu Kamiya, quien copió descaradamente otros dibujos para realizar las portadas de sus novelas.

No Game No Life - póster promocional. Foto: Yu Kamiya

“Highschool of the dead”

Última emisión: 20 de setiembre de 2010

Pese al gran recibimiento que tuvo este anime, fue cancelado luego que su autor, Daisuke Sato, falleciera el día 22 de marzo de 2017.

Highschool of the Dead - póster promocional. Foto: Daisuke Sato

“Noragami”

Última emisión: 25 de diciembre de 2015

En el caso de este anime, pese a que tuvo tres temporadas, todos se preguntan porqué no continuó. La razón es menos profunda de lo que se piensa: el merchandising no se vendió. Su segunda temporada representó una gran pérdida, mientras que las ventas de Blu-ray cayeron un 60%.

Noragami - póster promocional. Foto: Adachitoka

“Btooom!”

Última emisión: 20 de diciembre de 2012

Otro caso en el que el anime llamó muchísimo la atención, pero las ventas de manga terminaron matando su continuación. Lamentablemente, la cantidad de tomos vendidos tras la emisión de la serie fueron mucho menores a lo esperado.

Btooom! - póster promocional. Foto: Junya Inoue

“MM!”

Última emisión: 18 de diciembre de 2010

Aunque fue muy bien recibido por la comunidad y se esperaban grandes cosas de este, todos los fanáticos se dieron con una gran sorpresa cuando, a sus 32 años, el autor Akinari Matsuno falleció un 18 de abril de 2011.

MM! - Póster promocional. Foto: Akinari Matsuno

“Gantz”

Última emisión: 18 de noviembre de 2004

El relleno mató al anime. Eran otros tiempos, en los que las series eran lanzadas casi a la par del manga, y la mayoría optaban por poner unos cuantos episodios de relleno para dar tiempo al autor de seguir dibujando; sin embargo, esto no fue bien recibido por el público, el cual terminó abandonando esta obra y de ahí en adelante, por más que se intentó revivir la franquicia con películas o ovas, ha sido imposible hasta la fecha volver a ganar el buen recibimiento de los fanáticos. Además, el final del manga también fue muy criticado por sus lectores.