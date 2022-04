El primer episodio de “Paripi koumei” dejó muy buenas impresiones como uno de los animes de la temporada que están ubicados en el punto medio entre populares y desconocidos. Su premisa única de tener a Kongming de los Tres Reinos reencarnado en el Japón moderno, para luego verse involucrado en el mundo de la música, ha demostrado tener mucho potencial.

El carácter bizarro de aquella mezcla de elementos aparentemente incompatibles se manifestó en un opening muy bien animado. La canción “Chitty chitty bang bang” de QUEENDOM (una colaboración entre miembros de lol, FAKY y GENIC) pegó muy bien en la comunidad, e incluso ya cuenta con varios videos de reacciones en Youtube. El tema de apertura muestra a los personajes con movimientos de baile fluidos y limpios, además de una serie de transiciones muy creativas.

Una secuencia del opening de "Paripi Koumei". Foto: P.A. Works

A lo “Carole and Tuesday”

Al ser el aspecto musical de “Paripi koumei” uno de los pilares del anime, se optó por emplear a otros artistas para las escenas de canto. Por ejemplo, en el caso de Eiko, su seiyuu es Kaede Hondo (Elaina en “Majo no tabitabi”), pero quien prestó su voz durante las presentaciones es 96neko (“Uso no hibana”, opening de “Kuzu no Honkai”). Asimismo, las canciones de Eiko están en inglés, similar al caso de “Carole & Tuesday” con su extenso OST en 2019.

Eiko, la chica que aspira a ser una cantante en "Paripi Koumei". Foto: P.A. Works

Sobre “Paripi Koumei”

“Paripi koumei” es un manga que se comenzó a publicar en diciembre de 2019 en las revistas Comic Days y Young Magazine de Kodansha, y cuenta con nueve volúmenes hasta la fecha. La historia trata sobre Kongming, el general de los Tres Reinos, quien vuelve a la vida en el actual Japón y ahora debe adaptarse a un mundo de fiesta y música. El ending del anime, “Kibun Joujou ↑↑”, también es un tema interpretado por varios artistas.