“Paripi Koumei”, capítulo 2: ¿cómo y dónde ver el nuevo capítulo del isekai?

En esta temporada de primavera 2022, como es costumbre, no faltan los títulos isekai más tradicionales. Sin embargo, además de “Shokei Shoujo no Virgin Road” con una protagonista distinta como Menou, tenemos ahora a “Paripi Koumei”, que no solo tiene a la figura histórica china de Kongming, sino que el mundo en el que reencarna es ni más ni menos que el propio Japón actual.

“Paripi Koumei” empieza con la resurrección de Kongming –quien aparece con su apariencia y ropa de joven- pensando que está en el infierno. Tras una serie de eventos, termina en un bar y conoce a Eiko, una chica que busca ser cantante, y que no la ha pasado nada bien en varios momentos de su vida. Kongming termina fascinado por su canto, y decide apoyarla en sus aspiraciones.

Visual promocional del anime "Paripi Koumei". Foto: P.A. Works

¿Será “Paripi Koumei” atractivo para ti?

Gracias al hecho de que no se trata de un hombre aleatorio que vuelve a empezar en un mundo de fantasía, es difícil recomendar “Paripi Koumei” solamente porque es un isekai. La mezcla de temáticas en este anime es una muy particular, y junto a la calidad visual de P.A. Works resulta como una potencial sorpresa de la temporada. Si quieres ver algo bueno y emocionante, seguramente te servirá.

¿Dónde y cuándo ver el capítulo 2 de “Paripi Koumei”?

El segundo episodio de “Paripio Koumei” se estrenó en Japón el martes 12 de abril a las 11.00 p. m., lo cual equivale a las 9.30 a. m. del mismo día en Perú. No obstante, el capítulo está disponible en el catálogo de HiDIVE desde el jueves 7 de abril a las 9.00 a. m. (hora peruana).

México, Centroamérica (excepto Panamá): jueves 7 de abril a las 8.00 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba: jueves 7 de abril a las 9.00 a. m.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: jueves 7 de abril a las 10.00 a. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: jueves 7 de abril a las 11.00 a. m.

Eiko Tsukimi, la otra protagonista de "Paripi Koumei". Foto: P.A. Works

Sobre “Paripi Koumei”

“Paripi Koumei” es un manga que se comenzó a publicar en diciembre de 2019 en las revistas Comic Days y Young Magazine de Kodansha, y cuenta con nueve volúmenes hasta la fecha. La historia trata sobre Kongming, el general de los Tres Reinos, quien vuelve a la vida en el actual Japón y ahora debe adaptarse a un mundo de la fiesta y la música.