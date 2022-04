En medio de todo el hype alrededor del recientemente lanzado tráiler de “One Piece film red”, quizá muchos olvidaron que el live action original de Netflix sigue silenciosamente en producción. Sin embargo, esta nueva serie tuvo un momento de atención gracias a que se revelaron unas fotos del nuevo Going Merry, el primer barco de la tripulación de Luffy.

Como se observa en las fotos, lo más llamativo, a primera impresión, es la cresta del navío. Muchos usuarios se burlaron de la apariencia tétrica del carnero por tener la boca abierta. “Parece el barco de una secta”, “¿Por qué tiene cara de :O? Porque acaba de recordar su futuro”, fueron algunas de las reacciones.

El modelo del Going Merry para el live action de "One Piece". Foto: difusión

Ya es costumbre

Anteriormente se habían difundido fotos del barco de Monkey D. Garp y muchos fans tampoco se mostraron conformes con el tema de la cresta. En aquella ocasión dijeron que se parecía más a un perro que a una serpiente. Similar a este caso, otros defendieron las imágenes al comentar que aún no está terminado. No obstante, es evidente que, al menos por ahora, la cresta para el live action de “One Piece” no se parece al modelo del anime.

El concept art del Going Merry para el anime de "One Piece". Foto: Toei Animation

Sobre ‘’One Piece’'

Este es un manga que se comenzó a publicar en la revista Shounen Jump en julio de 1997. Trata acerca del joven pirata Monkey. D. Luffy y su tripulación en busca de hacer historia en los mares y encontrar el gran tesoro llamado One Piece. Hasta la fecha, tiene un anime con 1.013 episodios, varias películas y 102 volúmenes. El capítulo 1.014 volverá el próximo sábado 16 de abril para Perú.