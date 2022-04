Tras el agitado miércoles de “Komi-san wa, comyushou desu 2″ y “Tate no Yuusha no Nariagari 2″, ha vuelto el viernes de “Shokei Shoujo no Virgin Road”. El isekai yuri es uno de los animes de la temporada que tuvo un primer capítulo muy impactante y que generó diversas reacciones entre los fans, especialmente debido al twist de la mitad del episodio.

Ahora que ya captó la atención tanto de nuevos fans como de haters, “Shokei Shoujo no Virgin Road” genera expectativa de cara al capítulo 2. Recordemos que en el episodio anterior Menou llegó hasta el castillo donde se encuentra retenida Akari, y su propósito es cumplir con su deber de Executioner y lidiar con esta otra Lost One que fue invocada a su mundo.

La reacción de Akari tras ver por primera vez a Menou en el capítulo 2 de "Shokei Shoujo no Virgin Road". Foto: J.C. Staff

¿Dónde y cuándo ver el segundo episodio de “Shokei Shoujo no Virgin Road”?

El capítulo 2 de “Shokei Shoujo no Virgin Road” se estrenó en Japón el viernes 8 de abril a las 12.30 a. m. La plataforma de streaming HIDIVE es la que cuenta con los derechos para transmitir la serie a nivel mundial fuera de Asia, y lanzará el primer episodio el viernes 8 de abril a las 11.30 a. m. (hora peruana).

México, Centroamérica (excepto Panamá): viernes 8 de abril a las 10.30 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba: viernes 8 de abril a las 11.30 a. m.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: viernes 8 de abril a las 12.30 p. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: viernes 8 de abril a las 1.30 p. m.

Los primeros torrents del capítulo comenzaron a estar disponibles pasadas las 11.31 a. m., tanto en SD (480p) como en HD (720p y 1080p). Se espera que sitios de terceros lo tengan en unas cuantas horas.

La primera reunión de Menou y Akari en el capítulo 2 de "Shokei Shoujo no Virgin Road".

Sobre “Shokei Shoujo no Virgin Road”

“Shokei shoujo no Virgin Road” es una serie de novelas ligeras que se comenzaron a publicar en julio de 2019. Esta ganó el gran premio en la décimo primera GA Bunko Taishou en 2018, algo que no había logrado otra producción desde “Danmachi” en 2011. Este segundo episodio sí incluirá el ending “Touka Serenade” de ChouCho (“Hyouka”, “Fate/kaleid liner Prisma☆Illya”, etc.).

La historia trata acerca de la aventura de Menou, una “Executioner” que tiene la misión de matar a los “Lost Ones” —personas con poderes que caen en su mundo desde Japón—, y de Akari, la chica inmortal a la que debe asesinar al final del camino.