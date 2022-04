Aunque no se compara con los estándares de países como China, la censura en productos audiovisuales está muy vigente en la actualidad. En medios como el anime, los fans no tardan en notar cuándo algo parece haber sido alterado, y ahora con “RPG Fudousan” no fue la excepción. Esta vez le tocó al personaje de Rakira, una de las waifus principales de la serie.

Como comentamos antes, “RPG Fudousan” cuenta con su dosis natural de fanservice, y una de las formas en que se manifiesta es en los atuendos de los personajes. En el capítulo uno vemos que Rakira se pone su traje de aventurera, el cual consiste principalmente de un top y un short negro. Ella piensa que es vergonzoso, pero el que vemos en el manga era distinto.

El traje de Rakira en el capítulo 1 del anime de "RPG Fudousan". Foto: Doga Kobo

Rakira en el capítulo 2 del manga de "RPG Fudousan".

¿Muy ‘peligroso’ para Crunchyroll?

El manga de “RPG Fudousan” es un seinen, por lo que un traje como el de Rakira no es nada del otro mundo para aquel sector demográfico. No obstante, se especula que desde temprano en la producción se tomó la decisión de colocar otro tipo de prendas para que vaya sin problemas en Crunchyroll.

El outfit original de Rakira, como se puede observar, consistía prácticamente de tiras que le cubrían la entrepierna, el trasero y parte de los senos. Curiosamente, una de las ilustraciones oficiales que formaron parte de la campaña de cuenta regresiva para el estreno de “RPG Fudousan” sí retrayó a Rakira con el mismo traje del manga.

La ilustración oficial del anime de "RPG Fudousan" con Rakira en su atuendo original del manga. Foto: Maiko Uchino

La discusión surgió a partir de algunos fans japoneses en Twitter, que comentaron acerca del cambio y compararon las imágenes de ambos medios. Naturalmente, a muchos no les gustó que “censuren” al personaje de “Rakira” en “RPG Real Estate”.

Foto del la viñeta de una edición en físico del manga de "RPG Fudousan" compartida por un usuario japonés. Foto: Houbunsha

Sobre “RPG Real Estate”

“RPG Fudousan” es un manga que se empezó a publicar en la revista Manga Time Kirara Carat, en abril de 2018, y cuenta con tres volúmenes hasta la fecha. La historia trata sobre Kotone, una maga que termina viviendo y trabajando en el RPG Real Estate, una inmobiliaria afiliada con el reino. Junto a sus amigas Fa, Rufuria y Rakira buscará ofrecer soporte y un buen servicio a sus clientes.