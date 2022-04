“Dragon Ball Z”: ¿cuánto mide el camino de la serpiente y qué hay al final?

Aunque haya algunos días sin novedades alrededor de la franquicia, los seguidores de “Dragon Ball” siempre encuentran una forma de entretenerse con la serie. En esta ocasión, una de las preguntas que logró cierto nivel de popularidad en redes fue cuánto mide realmente el camino de la serpiente. Sin embargo, la respuesta no es tan simple gracias a las distintas versiones que existen sobre el tema.

El camino de la serpiente es especialmente relevante en “Dragon Ball Z”, dado que Goku debe cruzarlo por primera vez para buscar a Kaio-Sama. Luego de morir, él debe entrenar de cara a la próxima llegada de Nappa y Vegeta, pero la travesía para atravesar dicha ruta no era nada fácil por las condiciones en las que se encontraba en ese entonces.

¿Cuánto mide el camino de la serpiente en “Dragon Ball Z”?

Hay un tema puntual que hace que no baste con lanzar una simple cifra para responder la pregunta del millón. De acuerdo al capítulo 205 del manga de “Dragon Ball” llamado “A fight in the afterlife!”, el encargado de llevar a Goku al inicio del camino de la serpiente indica que mide aproximadamente un millón de kilómetros. Naturalmente, como parte del canon, esta es la medida oficial.

La duda la generó el doblaje al inglés de “Dragon Ball Z” de Ocean y Funimation, ya que afirma que es de 10.000 millas (16.093,5 kilómetros). No obstante, esta cifra resulta inconsistente porque Goku nadó más de 20.000 millas cuando tenía 15 años para llegar al vigésimo segundo torneo mundial de artes marciales. Al tomar eso en cuenta, no tendría sentido que ahora le haya tomado 177 días atravesar el camino de la serpiente.

Momento del manga de "Dragon Ball" en el que se revela cuánto mide el camino de la serpiente. Foto: Shueisha

¿Qué hay al final del camino de la serpiente?

La respuesta a esta segunda pregunta no es tan interesante como la primera, ya que en el anime de “Dragon Ball Z” se puede observar que el final es tan solo un cierre del camino con forma de la cola de la serpiente. Lo importante de aquel lugar es el hecho de que, al llegar, Goku mira hacia arriba y logra localizar su tan ansiado destino: el planeta de Kaio-Sama.