Un abril más ha llegado. ¿Por qué se volvió esta fecha tan importante para la comunidad otaku? A través de las redes sociales, miles de fanáticos del anime y manga comparten sus mensajes por la llegada de este mes, todos mencionando el “un abril más sin ella”, esto en alusión a una de las series más tristes y conmovedoras de los últimos años: estamos hablando de “Shigatsu wa kimi no uso”, también conocido como “Your lie in april”.

Your lie in april - póster promocional. Foto: Kodansha

¿De qué trata “Your lie in april”?

El anime nos narra la historia de Arima kosei, un joven pianista, quien por ciertos hechos vividos durante su infancia ahora se ve impedido de tocar el instrumento que tanto le apasiona. Cuando cree que todo está perdido, conoce a una chica rubia y de gran sonrisa llamada Kaori Miyazono, a quien al igual que a él, también gusta mucho de la música clásica, siendo afín a tocar el violín. De este momento en adelante la joven tratará a toda costa de hacer que el protagonista vuelva una vez más a los escenarios a deleitar a la gente con su música.

¿Qué significa el “abril sin ella”?

Si aún no has visto el anime o leído el manga, la siguiente información podría ser un spoiler. “Shigatsu wa kimi no uso” es una gran historia de superación, amistad y sobre todo romance, ya que vemos cómo la relación de Arima y Kaori se desarrolla de a pocos; aunque ninguno de ellos dijo las cosas directamente, los sentimientos entre los dos siempre fueron claros. Sin embargo, esta historia no tuvo un final cliché y feliz como en la mayoría de series, ya que se termina descubriendo que la joven violinista en realidad padecía de una enfermedad que la estaba matando lentamente, hasta que termina con su vida en el último episodio.

Tanto en el manga como en el anime se muestra a Kaori tras su muerte con una aparición en la mente de Arima para apoyarlo en su recital, leyendo la carta que dejó para él.

“Y mentí una vez. Mentí al decir que ha Kaori Miyazono le gustaba Ryouta Watari. Esa mentira... Arima Kousei-kun te trajo frente a mí.. Pídele perdón a Watari-kun... Aunque creo que Watari-kun me olvidará enseguida. Es divertido tenerlo como amigo, pero yo prefiero a alguien más devoto... Es una locura que lo que no puedo olvidar sean esas cosas simples (No es verdad.) ¿Qué te parece?, ¿crees que pude vivir en el corazón de alguien? (Sí.) ¿Pude vivir en tu corazón? (Entraste como si fuera tu casa.) ¿Me recordarás aunque sea solo un poco? (Si te olvidara seguro que vuelves como un fantasma.) No pulses el botón de reinicio. (No lo haré.) No me olvides. (No.) Es una promesa. (Sí.) Me alegro de que fueras tú. ¿Te llegará? Espero que te llegue. Arima Kousei-kun, te quiero, te quiero, ¡Te quiero!”.

Personajes principales

Arima Kosei

Un joven de 14 años. Le apasiona el piano, sin embargo, por motivos personajes, ha decidido abandonarlo. Pero su percepción sobre el mundo y sobre sí mismo empieza a cambiar luego de conocer a cierta chica especial.

Kaori Miyazono

Chica de 14 años. Es una gran violinista, quien cuando pequeña, fue inspirada por Arima Kosei tras verlo en un recital. Es una joven que vive un día a la vez y trata de verle siempre el lado positivo a las cosas.

Your lie in april - personajes principales. Foto: Kodansha

Opinión

No me es posible emitir una puntuación para este anime, sin embargo, puedo afirmar que es una de esas series que nadie debería perderse. A lo largo de 22 capítulos te hace reír y llorar. El desarrollo de personajes y la música aplicada a cada uno de ellos es algo que te conmueve de principio a fin.