“Shingeki no Kyojin”: ¿qué esperar de la parte 3 de la última temporada del anime?

El estreno del último episodio de la segunda parte de la temporada final de “Shingeki no Kyojin” volvió tendencia mundial al anime este domingo, lo cual no es sorpresa ante la gran popularidad de la serie en estos últimos años. Por ello, la noticia de la rápida confirmación de una parte 3 pegó muy bien. Sin embargo, ¿realmente es todo color de flores para los fans? Alerta de spoilers.

El manga de “Shingeki no Kyojin” terminó de publicarse en abril de 2021, y las reacciones de muchos fans ante el final de la serie fueron de índole negativa. Si uno revisa comentarios y discusiones en redes, hay quienes defienden el final y otros a los que simplemente no les causó mucha molestia, pero en las críticas y reseñas abundan comentarios como “el capítulo final de Attack on Titan hace ver el final de Game of Thrones como una obra maestra”.

Escenas finales de la parte 2 de la última temporada de "Shingeki no Kyojin". Foto: MAPPA

¿Qué tanto optimismo hay?

Solo con el anuncio de que el último episodio de “Shingeki no Kyojin” se llamará “Shingeki no Kyojin: the final season - Kanketsu-hen”, no hay información respecto del formato ni de la duración del mismo. Se sabe que queda desde el capítulo 131 hasta el 139, así como los extras de material para adaptar, y aparentemente es poco probable que haya un final original.

Mientras los fans más casuales probablemente solo ansían saber cómo acabará la historia tras el vistazo de los hechos y la llegada de Eren a Marley, algunos otros se preguntan si los que solo han visto el anime soportarán el final. Asimismo, unos cuantos mencionan que el presunto declive en calidad de la serie comenzó varios capítulos anteriores al 139.

Página final del capítulo 130 del manga de "Shingeki no Kyojin". Foto: Kodansha

Sin ánimos de caer en spoilers, se podría esperar que la adaptación final tenga entre tres a cuatro episodios, un final fiel al manga, y provoque opiniones mixtas entre los fans.

Sobre “Shingeki no Kyojin”

“Shingeki no Kyojin” es un manga que se publicó entre septiembre de 2009 y abril de 2021 en la revista Bessatsu Shonen Magazine, y cuenta con un anime de varias temporadas, algunos OVA y un spin-off. La serie gira alrededor de Eren Yeager, quien tras perder a su madre por el ataque de un titán y ser consciente de la amenaza de estos seres, jura erradicar a cada uno de ellos de la faz de la Tierra.