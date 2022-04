“Love live! Nijigasaki High School Idol Club”: revelación del avance del segundo episodio

El primer episodio de “Love live! Nijigasaki High School Idol Club” tuvo un inicio relejado en mayor parte con el que nos dio un vistazo del presente de las chicas del club de idols de Nijigasaki luego de que crecieran durante la primera temporada. La tensión y el conflicto latente fueron introducidos recién sobre el final, luego de la declaración de ‘guerra’ por parte de Lanzhu a Yuu y las demás.

Con el despertar del club vs. Lanzhu de cara al segundo gran festival de idols, se podría suponer que el próximo episodio comenzará con las preparaciones de cada uno de los bandos. No obstante, dado que “Love live! Nijigasaki High School Idol Club” es un anime original, no hay forma de saber a ciencia cierta qué pasará. ¿Qué reveló el avance?

Kasumi en el avance del episodio dos de "Love Live! Nijigasaki High School Idol Club". Foto: Sunrise

¿Qué esperar del segundo episodio de “Love live! Nijigasaki High School Idol Club”?

El breve avance del próximo capítulo de “Love live! Nijigasaki High School Idol Club” muestra a Kasumi frustrada por unos segundos, y luego a todas las chicas del club mirando algo que Emma parece haber colgado en la pared. Esto por sí solo no nos da mucha información, más allá de que continuarán preparándose para el festival, lamentablemente.

Sin embargo, la escena postcréditos mostró a dos nuevas chicas que parecieron haber visto los videos de las idols de Nijigasaki. Una de ellas le comenta a la otra que días atrás conoció a una chica que era idol y que buscará hablar con ella. De esta forma, se especula que podrían aparecer en el próximo episodio y cumplir algún rol relevante. Este llevará de nombre “Colores superpuestos”.

Las dos nuevas chicas que aparecieron en la escena post créditos del primer episodio de "Love Live! Nijigasaki High School Idol Club". Foto: Sunrise

Sobre “”Love Live! Nijigasaki High School Idol Club”

“Love live! Nijigasaki High Scholol Idol Club” es un anime producido por Sunrise que forma parte de la franquicia multimedia “Love live”, cuya primera temporada se estrenó en octubre de 2020. Trata sobre cómo Yuu Takasaki y Ayumu Uehara, dos estudiantes de Nijigasaki, se proponen revivir y devolver la gloria al club de idols de la escuela. La segunda temporada parece enfocarse en el club durante su preparación para el siguiente gran festival de idols escolares.