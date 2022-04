“Shokei shoujo no virgin road”: comparten avance del segundo episodio

El primer episodio de “Shokei shoujo no virgin road” no tuvo reparos en mostrar que al anime nunca le faltará algo de sangre, acción, y yuri. Luego de introducir al personaje de Menou y algo de su pasado, además de conocer a su asistenta Momo, el gancho de cara al siguiente capítulo fue la llegada de la protagonista al castillo donde se encuentra encerrada Akari.

Aunque no se le llamó por su nombre, se sabe que Akari es el otro lost one que fue invocado desde Japón por la nobleza junto con Mitsuki. Si uno leyó la sinopsis y comentarios generales sobre la serie, ya sabrá que ella terminará viajando con Menou, pero aún desconocemos los detalles de su primera reunión. Al final del primer episodio se mostró que el siguiente llevará como nombre “The lost one”. ¿Qué reveló el avance?

Encuentro entre Menou con disfraz de maid y Akari en "Shokei Shoujo no Virgin Road". Foto: J.C. Staff

¿Qué esperar del segundo episodio de “Shokei shoujo no virgin road”?

Según las imágenes y el avance del próximo capítulo de “Shokei shoujo no virgin road”, Menou logrará infiltrarse en el castillo en el que la nobleza mantiene cautiva a Akari. Mientras Momo también hace lo suyo en las afueras, nos dan a entender que las dos protagonistas buscarán huir del lugar. La información del sitio web oficial nos adelanta que, como suponíamos, Menou la tasará y luego intentará asesinarla.

Momo también tendrá sus minutos en el episodio dos de "Shokei Shoujo no Virgin Road". Foto: J.C. Staff

Sobre “Shokei shoujo no virgin road”

“Shokei shoujo no virgin road” es una serie de novelas ligeras que se comenzó a publicar en julio de 2019. La serie ganó el gran premio en la décimo primera GA Bunko Taishou en 2018, algo que no había logrado otra novela desde “Danmachi” en 2011. Se espera que en este segundo episodio se incluya el ending “Touka serenade” de ChouCho (”Hyouka”, “Fate/kaleid liner Prisma☆Illya”, etc.).

La historia trata acerca de la aventura de Menou, una ‘executioner’ que tiene la misión de matar a los lost ones —personas con poderes que caen en su mundo desde Japón—, y de Akari, la chica inmortal a la que debe asesinar al final del camino.