Esta semana toca analizar una de los animes más infravalorados de la temporada pasada. Criticado por su diseño y también por su historia, te presentamos “Osama Ranking”, también conocido como “Ranking of Kings”, la serie que se estrenó a mediados de octubre de 2021 y que pasó desapercibida frente a lanzamientos importantes como fueron la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba y la temporada final de Shingeki no Kyojin.

Pese a tener una competencia bastante fuerte, “Osama Ranking” se mantuvo dentro de los tops de animes favoritos en Anime Trending, esto se debe a que su trama y diseño, aunque muy simples, lograron llamar la atención de un buen grupo de fanáticos, quienes disfrutaron de principio a fin con el desarrollo que se vio a lo largo de la travesía de Bojji.

Analicemos entonces qué cosas ofrece “Osama Ranking”:

Trama

“Osama Ranking” nos narra la historia de Bojji, un niño que nació con discapacidad auditiva y que es el príncipe del reino Bosse, fundado por su padre. La meta del protagonista es llegar a convertirse en rey en el futuro. Pero los sueños del pequeño se ven truncados, ya que todos en el reino lo subestiman por su tamaño y porque no puede oír, lo que nadie sabía es que este entrenaba en secreto y que además aprendió a leer los labios. Sin embargo, tuvo que ver cómo su hermano menor se hacía con el trono tras la muerte del rey Bosse, lo que lo obliga a retirarse del lugar, partiendo en un viaje para volverse mucho más fuerte y reclamar lo que le corresponde como heredero.

Ranking of Kings - póster promocional. Foto: Crunchyroll

Personajes principales

Bojji: Es el protagonista, un pequeño niño, cuya fuerza fue arrebatada al nacer por su propio padre, de ahí que en los primeros episodios se vea cómo lo sobreprotegen y subestiman. Su sueño es convertirse en rey.

Kage: Perteneciente al clan de las sombras. Tras una serie de eventos se convierte en el mejor amigo y consejero de Bojji. Este lo acompaña a lo largo de su viaje en la búsqueda de hacerse más fuerte.

Daida: Es el segundo hijo del rey Bosse. Su actitud petulante hace sentir mal a Bojji, quien es su hermano mayor. Tras la muerte de su padre, se conspiró para que se volviera rey, pero todo con segundas intenciones.

Hiling: Es la madre de Daida y madrastras de Bojji. Aunque su actitud refleje gran soberbia e incluso descortesía para con Bojji, esta lo aprecia tanto que quiere a toda costa evitar que el pequeño se meta en peligro.

Miranjo: Personaje misterioso que vive dentro de un espejo. ¿Qué rol jugará a lo largo de la trama?

Osama Ranking - personajes principales. Foto: Crunchyroll

Producción

La primera temporada de este anime estuvo dirigida por Yousuke Hatta en Wit Studio. El diseño y adaptación de personajes fue tarea de Atsuko Nozaki y Masaki Kawake, mientras que los guiones de la serie fueron escritos por Taku Kishimoto. Finalmente, la banda sonora estuvo a cargo de Mayuko.

Música

Este anime tuvo un total de cuatro temas musicales, un opening y ending por cada mitad.

El primer opening llevó por nombre “Boy” y estuvo interpretado por la banda “king Gnu”.

El ending de la primera mitad del anime fue “OZ”, interpretado por la cantante Yama.

El segundo opening, cantado por la banda Vaundy, fue “Naked Hero”.

El segundo endin llevó por nombre “Flare” y lo cantó la intérprete Milet.

Puntuación final

9/10. ¿Por qué la puntuación tan alta? Porque este anime te ofrece muchísimo más de lo que se muestra a primera vista. Su dibujo te hace creer que se trata de un anime más dirigido a un público infantil, pero si te tomas cinco minutos para darle una oportunidad, sin duda alguna te sorprenderá. La historia, con un total de 23 capítulo, cuenta todo de forma un poco apresurada, pero sin dejar nada a la imaginación, tal vez sea por eso que da la ilusión que los episodios no duran casi nada. El ver como el protagonista, Bojji, crece y madura a lo largo de su viaje, pese a que durante varios años casi nadie creyó en él, es algo conmovedor. No podemos dejar de lado la participación de Kage, sin este , nunca hubiésemos visto al pequeño animarse a dejar todo de lado. Lealtad, traición, confianza, amor, eso y más es lo que encontrarás en Osama Ranking.