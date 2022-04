¿Recuerdas esos años frente al televisor sin ninguna preocupación? Por el año 1997 se lanzó en la pantalla chica una de las series que marcaría la vida de miles de niños alrededor del mundo, estamos hablando de “Pocket Monster”, también conocido como “Pokémon”, el anime inspirado en el juego del mismo nombre.

Hoy en día todos conocen a Ash (Satoshi), un joven lleno de confianza que lucha por cumplir su sueño de convertirse en un maestro pokémon. Pero, ¿conocerán las nuevas generaciones los inicios de la serie? ¿Sabrán que al principio el protagonista y Pikachu no eran tan cercanos como se les muestra ahora?

¿Cómo comenzó el viaje de Ash y Pikachu?

Todo comenzó en 1997, cuando se nos presentó a Ash Ketchum (Satoshi), un niño de 10 años cuyo sueño era convertirse en maestro pokémon. En este mundo, al llegar a esa edad, los niños ya pueden escoger a una criatura como compañero e iniciar un viaje solos. Sin embargo, Ash, al despertarse tarde, no logró encontrar a ningún inicial de la región Kanto, entre los que estaban Charmander, Squirtle y Bulbasaur, por lo que el profesor Oak le ofrece llevarse a un Pikachu.

Pokémon - primer encuentro de Ash y Pikachu. Foto: Tv Tokyo

El roedor eléctrico amarillo no era tan amigable como lo vemos ahora, sino que era muy rebelde, no entraba en su pokebola y estaba reacio a relacionarse con algún entrenador, pero esto no fue impedimento para que Ash lo llevara consigo. Pero en el camino Pikachu no hacía caso a nada de lo que se le dijera, no fue sino hasta que recibieron el ataque de una bandada de Spearows, en aquella ocasión el entrenador y el pokémon empezaron a congeniar, hasta volverse la dupla inseparable que conocemos hoy en día.

Pokémon es un anime inspirado en un videojuego que salió a la luz en el año 1997, fue producido por los estudios OLM para la Tv Tokyo, bajo la dirección de Masamitsu Hidaka. Su primera temporada contó con un total de 276 episodios y se ha mantenido en emisión por más de 20 años.

Pokémon - primera temporada, póster promocional. Foto: Tv Tokyo

Pokémon - sinopsis

En Pueblo Paleta, todos los niños y niñas están fascinados por el mundo de los Pokémon, unas criaturas de diferentes formas y colores que cuentan con unos poderes muy especiales. Ash Ketchum es uno de ellos, un niño de 10 años que sueña con llegar a ser el mejor entrenador Pokémon del mundo, por lo que visita al profesor Oak, una autoridad en la materia. El profesor le informa que lo primero que debe hacer es escoger un compañero, por lo que él se lleva a Pikachu y comienza así su aventura.