El último miércoles 5 de enero inició la primera temporada de estrenos anime 2022. Fueron varios títulos los que se lanzaron, desde obras totalmente nuevas hasta algunos regresos inesperados. Entre la amplia lista de series, una de las más esperadas por los amantes de la animación japonesa fue ‘’Vanitas no Carte’', sobre vampiros y humanos conviviendo en un mundo conflictivo.

Mira aquí el más reciente adelanto del episodio 24

La serie comenzó su emisión en julio de 2021 y estrenó la segunda parte, continuación de la historia, en enero de 2022.

¿Dónde, cuándo y cómo ver el vigesimocuarto episodio de ‘’Vanitas no Carte’'?

El capítulo 24 de ‘’Vanitas no Carte’' se estrenará en Japón este 1 de abril de 2022 a las 9.30 a. m. (hora peruana). En el mismo horario y día se podrá ver a través del servicio de streaming Funimation. A continuación, compartimos las respectivas fechas de estreno en países latinos:

México, Centroamérica (excepto Panamá): viernes 1 de abril a las 8.30 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba: viernes 1 de abril a las 9.30 a. m.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: viernes 1 de abril a las 10.30 a. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: viernes 1 de abril a las 11.30 a. m.

‘’Vanitas no Carte’' es una obra escrita y dibujada por el mangaka Jun Mochizuki, quien comenzó la publicación de su obra en 2015. Actualmente, la adaptación animada viene siendo realizada en los estudios Bones, bajo la dirección de Tomoyuki Itamura, mientras que los guiones de la serie son supervisados por Deko Akao. El diseño de personajes fue realizado por Yoshiyuki Ito, y Kazuhiro Wakabayashi se encargó de la composición musical para el anime.

Vanitas no Carte - Temporada 2, póster promocional. Foto: Studio Bones

‘’Vanitas no Carte’' - sinopsis oficial

Los rumores que giran en torno a The book of Vanitas, un grimorio mecánico de dudosa reputación, atraen a Noé, un joven vampiro en busca de la salvación de un amigo, a París. Lo que le espera en la Ciudad de las Flores, sin embargo, no son largas horas pisando el pavimento o revolviendo librerías polvorientas en busca del tomo. En cambio, su presa se le acerca, en los brazos de un hombre que dice ser un médico vampiro. Empujado en un conflicto que amenaza la paz entre humanos y vampiros, ¿Noé se unirá a la curiosa y ligeramente desequilibrada Vanitas y su búsqueda para salvar a los vampiros?