“Shokei Shoujo no Virgin Road” 1x01: ¿cómo y cuándo ver el estreno del nuevo isekai?

Aunque la mayoría esté hablando de secuelas populares como las “Tate no Yuusha no Nariagari” y “Kaguya-sama wa Kokurasetai”, una de las novedades para la temporada es una adaptación de una serie yuri. “Shokei Shoujo no Virgin Road”, un isekai de cast femenino, será el primer título animado del género en mucho tiempo. J.C. Staff estará a cargo de la producción.

Si bien en la mayoría de sitios o bases de datos no está etiquetado como yuri, los lectores de la novela de “Shokei Shoujo no Virgin Road” han generado expectativa y confirmado que la serie es, efectivamente, un yuri. La mayoría de isekais que llegan a tener anime suelen involucrar a un protagonista hombre o un harem, por lo que una adaptación así resulta refrescante.

Una ilustración de la novela ligera de "Shokei Shoujo no Virgin Road". Foto: Nilitsu

¿Dónde y cuándo ver el primer episodio de “Shokei Shoujo no Virgin Road”?

El capítulo 1 de “Shokei Shoujo no Virgin Road” se estrenó en Japón el viernes 1 de abril a las 12.30 a. m. La plataforma de streaming HIDIVE es la que cuenta con los derechos para transmitir la serie a nivel mundial fuera de Asia, y lanzará el primer episodio el viernes 1 de abril a las 11.30 a. m. (hora peruana).

México, Centroamérica (excepto Panamá): viernes 1 de abril a las 10.30 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba: viernes 1 de abril a las 11.30 a. m.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: viernes 1 de abril a las 12.30 p. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: viernes 25 de marzo a las 1.30 p. m.

Confirmación del estreno de "Shokei Shoujo no Virgin Road" en el twitter oficial de HIDIVE. Foto: Captura

Sobre “Shokei Shoujo no Virgin Road”

“Shokei Shoujo no Virgin Road” es una serie de novelas ligeras que se comenzó a publicar en julio de 2019. La serie ganó el gran premio en la 11. ° GA Bunko Taishou en 2018, algo que no había logrado otra novela desde “Danmachi” en 2011.

Trata acerca de la aventura de Menou, una ‘Executioner’ que tiene la misión de matar a los ‘Lost Ones’ que caen en su mundo desde Japón; y de Akari, la chica inmortal a la que debe asesinar.