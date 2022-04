Marvel: ¿conocías el anime basado en la popular franquicia?

Las tendencias actuales en cines y series apuntan, principalmente, a las más recientes entregas de Marvel. Mientras “Moon Knight” ha recibido sus primeras impresiones mayormente positivas, “Morbius” ha sido destruida por la crítica. Para darnos un respiro de todo esto, sacamos a flote el nombre del anime “Marvel Future Avengers”.

No se trata del primer anime inspirado de la franquicia estadounidense, pero “Marvel Future Avengers” es el más reciente, emitido entre julio de 2017 y enero de 2018. Producido por Madhouse y disponible para el mundo en Disney+, la serie cuenta incluso con una segunda temporada que se estrenó en julio de 2018.

Thor en "Marvel Future Avengers". Foto: Madhouse

¿Cuál es el diferencial del anime?

En primer lugar, vale aclarar que “Marvel Future Avengers” es un anime para niños, lo cual seguramente influye en que no cuenta con un muy buen puntaje en MyAnimeList (5,67). Si bien lo llamativo es ver a personajes como Hulk, el Capitán América y Deadpool en 2D, el protagonista es un chico llamado Makoto.

Makoto fue víctima de un experimento malicioso de manipulación de genes, y por ello terminó ganando superpoderes. A partir de esto, junto a dos jóvenes, llamados Chloe y Andy, se une a Los Vengadores. Los tres entrenarán, crecerán y lucharán acompañados de Iron Man, Hulk, el Capitán América, Thor y Avispa.

Makoto, Chloe y Andy junto a Los Vengadores en "Marvel Future Avengers". Foto: Madhouse

Otros animes inspirados en Marvel

Además de “Marvel Future Avengers”, existen algunos títulos más relacionados al UCM. Está “Marvel Disk Wars: The Avengers” (2014) de Toei Animation y también para niños; las películas “Iron Man: Rise of Technovore” (2013) y “Avengers Confidential: Black Widow to Punisher” (2014) de Madhouse; y otros títulos más antiguos como “Iron Man” (2011), “Wolverine” (2011), “X-Men” (2011) y “Blade” (2011); todos producidos por Madhouse.