Netflix: ¿qué animes de la nueva temporada se podrán ver en la plataforma?

Desde hace un buen tiempo, ya no es sorpresa que el anime como medio audiovisual se posicione cada vez mejor dentro del espectro mainstream. En este contexto, un gigante en la industria como Netflix sabe que invertir en ellos vale totalmente la pena, y en la última AnimeJapan reveló que unos 40 títulos vendrán para este 2022.

Kohei Obara, director creativo de anime en Netflix, declaró a la revista Variety que más de la mitad de la audiencia mundial de la plataforma consumió contenido etiquetado como “anime”, y que en el caso de su público japonés, la cifra alcanza hasta un 90% de este. “El anime es una de las piedras angulares de nuestra inversión en Japón. Al mismo tiempo, el interés por el anime ha crecido en todo el mundo”, afirmó.

La segunda temporada de "Ghost in the Shell: SAC_2045" también estará en Netflix. Foto: Production I.G

Los destacados

Entre los nombres revelados por Netflix, aquel que probablemente resonó más fue el de “JoJo’s Bizarre Adventure Part 6: Stone Ocean Part 2″, a pesar de no ser de la temporada de primavera. “Ghost in the Shell: SAC_2045 Season 2″, “Spriggan”, “Kotaro Lives Alone”, “Kakegurui××”, “Vampire in the Garden” y “Baki Hanma” también llamaron la atención, algunos sin contar aún con fecha exacta de estreno.

"Vampire in the Garden" es uno de los animes originales de Netflix. Foto: Wit Studio

Lista de estrenos para la temporada de primavera 2022