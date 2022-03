“Date a Live”: revelan impresionante póster de Kurumi de cara a la nueva temporada

Así a uno le gusten o no los harems, es casi inevitable ver animes y no tener cierto conocimiento alguno de la saga de “Date a Live”. Con un par de OVAs, una película, cuatro temporadas, un spin-off, e incluso un gacha, se trata de una las franquicias más populares del medio. En esa línea, no es sorpresa que Kurumi Tokisaki, una de las favoritas de la serie, tenga fans que incluso no han visto la serie.

La revista Megami Magazine acostumbra a revelar ilustraciones de alta calidad de muchos animes de la temporada, y en este caso “Date a Live” se sumó a la colección de la edición mayo 2022. La cuarta temporada del anime se estrena todavía el viernes 8 de abril, pero como servicio anticipado ya se cuenta con un arte oficial de Kurumi.

El poster de Kurumi de "Date a Live" en la Megami Magazine de mayo 2022. Foto: Megami Magazine

Entre otros de los varios pósters, se encuentran también animes populares como “5-toubun no Hanayome”, con Yotsuba Nakano en ropa deportiva, y el reciente isekai “The Strongest Sage with the Weakest Crest”, con una tremenda ilustración de Iris, quizá la chica más popular de la serie.

El poster de Yotsuba en la Megami Magazine de mayo 2022. Foto: Megami Magazine

El poster de Iris en la Megami Magazine de mayo 2022. Foto: Megami Magazine

Sobre “Date a Live”

“Date a Live” es una serie de novelas ligeras que se publicaron entre marzo de 2011 y marzo de 2020. Con un total de 22 volúmenes, trata acerca de Shidou Itsuka, un joven que debe sellar los poderes de los “Espíritus”, seres sobrenaturales que están detrás de los terremotos espaciales que amenazan la tierra. Él es la nueva arma de la organización anti-espíritus Ratatoskr, y debe ir en citas con sus enemigas para derrotarlas.