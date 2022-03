Este domingo 27 de marzo, se lanzó de manera oficial el capítulo 1044 del manga de One Piece, la popular obra escrita y dibujada por el mangaka Eiichiro Oda. En este episodio hubieron una serie revelaciones que sorprendieron a todos los lectores, entre ellas las más importantes giran en torno a Luffy y quien podría ser en realidad.

¿Cuál fue la más grande revelación del capítulo 1044 de One Piece?

Lo que ha dejado impactado a más de uno es lo mencionado por el gobierno mundial. Resulta que la akuma no mi de Luffy no es la gomu gomu de tipo paramecia, sino que todo este tiempo ese fue el nombre falso que se le puso para evitar problemas. Tal como se lee en el manga, la fruta en realidad es la hito hito no mi (Fruta humano humano), de tipo zoan mitológica modelo Nika (dios del sol).

One Piece - La fruta de Luffy. Foto: Shonen jump

Sin embargo, a través de las redes sociales, miles de fanáticos comenzaron a teorizar acerca de como es posible que la fruta de Luffy sea de tipo zoan, llegando incluso a decir que esto no tenía sentido o que el autor estaba simplemente improvisando. Todos esos comentarios han cesado luego que en internet se hiciera pública una página de la guía de la obra llamada “One Piece Blue”, misma que fue lanzada en el año 2002.

En esta página se puede ver una explicación acerca de qué son las frutas del diablo, cuáles son las habilidades que otorgan, entre otras cosas. Pero lo que dejó con la boca abierta a los lectores del manga, es que se usa como referencia la fruta de Luffy, hasta hace poco conocida como la Gomu Gomu, señalándola como una fruta de tipo Zoan.

One Piece - vistazo a la guía Blue. Foto: Tiktok

Esto podría confirmar que todos estos años Eiichiro Oda tuvo planeado todo y que no está improvisando nada, como dicen algunos. ¿Será que lo visto en el capítulo 1044 del manga ya estaba planeado desde hace 20 años?