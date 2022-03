“Jujutsu Kaisen 0″: película entra al top 10 de las más taquilleras de anime

Junto a “Kimetsu no Yaiba” y el siempre recurrente “Boku no Hero”, “Jujutsu Kaisen” se encuentra entre los shonens modernos más populares. Tras la emisión de su adaptación a un anime de 24 episodios hace más de un año, los fans se quedaron esperaban más y recibieron una precuela que hoy está en boca de todos: “Jujutsu Kaisen 0″.

Hasta el momento, según el portal Box Office Mojo, la producción ha recaudado un estimado total de US$ 144 594 913 a nivel mundial. De aquella cifra, US$ 116 871 465 (80,8%) corresponden a la taquilla en Japón. En Estados Unidos, la película habría acumulado cerca de US$ 17 698 677.

Diseño del personaje de Yuuta Okkotsu, protagonista de "Jujutsu Kaisen 0". Foto: Mappa

Sorpresa en los rankings

Si bien es muy complicado que sobrepase los números de “Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen” (más de 40 billones de yenes), en este momento, “Jujutsu Kaisen 0″ ya superó en el top 10 a “The Wind Rises” de Ghibli, que recaudó aproximadamente 12 billones de yenes tras su estreno en 2013. A nivel mundial se encuentra en el puesto 12, un poco por detrás de “The secret world of Arrietty”.

Por otro lado, en Estados Unidos, sus impresionantes cifras sonaron incluso fuera del mundo del anime. El fin de semana de su estreno se ubicó número dos en todo el país al ser pasada solamente por “The Batman”, que recaudó cerca de 37 millones de dólares en su tercera semana.

Portada del manga de "Jujutsu Kaisen 0". Foto: Jump GIGA

Los otros números

En cuanto a la crítica y a las opiniones del público, “Jujutsu Kaisen 0″ también cuenta con números en verde. A la fecha, su score de MyAnimeList es 8.55 (puesto 88 del sitio), tiene un rating de 8.2/10 en IMDb, 97% en termómetro y 98% de la audiencia de Rotten Tomatoes, así como 7.2 en reviews y 7.8 en ratings de los usuarios en Metacritic.

Sobre Jujutsu Kaisen 0

“Jujutsu Kaisen 0″ es la adaptación de un corto manga que se publicó en 2017 en la revista Jump GIGA que sirve como precuela a “Jujutsu Kaisen”, reconocida obra de Gege Akutami. La película se centra en Yuuta Okkotsu, un joven que es reclutado por Satoru Gojou para ser estudiante en la escuela Jujutsu, donde debe entrenar, ayudar a otras personas a combatir espíritus malignos y aprender a controlar al fantasma de su mejor amiga de la infancia.