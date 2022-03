Los fanáticos de “Dragon Ball”, uno de los animes más populares de los años 90, se quedaron con ganas de saber más acerca de Goku y el resto de los personajes tras la llegada del último capítulo de la serie inicial. Akira Toriyama, creador de la animación, no continuó con la historia en ese entonces. En este contexto, el nacimiento de “Dragón Ball GT” se dio gracias a otras personas. Este nuevo material generó críticas de los admiradores en esa época, ya que se evidenciaba la ausencia de quien dio vida a figuras como Vegeta.

"Dragon Ball GT", historia fuera de la de "Dragon Ball Z". Foto: Toei Animation

¿Cómo recibió la audiencia a “Dragon Ball GT”?

“Dragon Ball GT” obtuvo una audiencia muy baja y una de las razones de esto fue la ausencia de Akira Toriyama en la creación de esta nueva serie. Otro de los motivos fue que la historia no se basaba en lo que Toriyama había escrito en el manga, sino que fue más un modo de marketing, ya que Toei Animation no quería soltar aún el anime que tantas ganancias le había brindado.

Es por ello que la trama presentada por “Dragon Ball GT” no es considerada canon, aunque pertenezca a la franquicia. Algo que se puede rescatar de esta temporada es el opening titulado “Mi corazón encantado”, ya que se convirtió en uno de los más memorables y favoritos de los fanáticos de la serie.

¿Por qué Akira Toriyama no estuvo involucrado en “Dragon Ball GT”?

Tras la finalización de “Dragon Ball Z”, Akira Toriyama compartió una carta escrita al medio Kanzenshuu que decía lo siguiente: “Al ser flojo por naturaleza, fui absurdamente feliz cuando por fin logré terminar la serialización de ‘Dragon Ball’, y finalmente salir de esos infernales tiempos de entrega. La gente de Fuji TV quería continuar un poco más, pero yo no podía hacer más que eso (…) Y así, dejé al anime de ‘Dragon Ball’ completamente a cargo de mi anterior equipo, historia y todo. Eso fue ‘Dragon Ball GT’ (…) ‘Dragon Ball GT’ es una gran historia alterna del ‘Dragon Ball’ original, y me hará feliz que lo veamos y disfrutemos juntos”. No obstante, Toei Animation no compartía el mismo pensamiento que el creador de soltar la historia de Goku y sus amigos, por lo cual crearon y lanzaron “Dragon Ball GT”.