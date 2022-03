El último lunes 21 de marzo de 2022, se publicó en Japón la edición N.º 14 de la conocida revista Weekly Shonen Jump y, con ella, el tan esperado capítulo 1.044 de One Piece, el popular manga escrito y dibujado por Eiichiro Oda.

En los episodios anteriores, se pudo ver cómo el grupo conformado por los samuráis de Oden, los Piratas de Kid y los Mugiwara llevaban a cabo su lucha contra el ejército de Kaido. Tras mucho esfuerzo, Kid y Law lograron vencer a Bigmom y los demás miembros de los sombreros de paja hicieron lo mismo en los pisos en que se encontraban, ahora todo está en manos de Luffy.

Puedes leer el manga completo y en español este domingo 27 de marzo, a través de la página oficial de la Shonen Jump, Mangaplus.

El capítulo de esta semana retoma desde el preciso instante en que Zunisha le dice a Momo que Luffy es la encarnación del mismísimo pirata legendario, Joy Boy. En todos los pisos del castillo, los aliados de la banda Mugiwara pueden sentir la presencia de Luffy, a quien Kaido había confirmado como muerto. Esto hace que el ejército recupere la esperanza.

One Piece - Se anuncia a Luffy como Joy Boy. Foto: Shonen Jump

En las siguientes páginas, se ve que los miembros del gobierno mundial hablan acerca de la Akuma no Mi de Luffy, dando a entender que la Gomu Gomu en realidad era un nombre falso y que ni siquiera es de tipo paramecia, por el contrario, su verdadero nombre es la Hito Hito no Mi (Fruta humano humano) de tipo Mitológica, modelo Nika. Presumiblemente, esta fue la misma que tuvo Joy boy en su momento. También se deja en claro que este tipo de frutas tienen voluntad propia y que, por eso, no habían logrado conseguirla hasta ahora. Acto seguido, vemos a Luffy saltando y riendo, al igual que se contaba en los mitos de Skypiea.

One Piece - Charla de los líderes del gobiernos mundial. Foto: Shonen Jump

Tras esto, volvemos al castillo en donde kaido se pregunta de donde viene el ruido que oye y de un momento a otro un gigantesco brazo se asoma desde el techo y lo jala. Se trata de Luffy, quien está totalmente recuperado y empieza a golpear sin parar al líder de los piratas bestia, pero con un aspecto totalmente caricaturesco.

One Piece - Luffy lucha contra Kaido. Foto: Shonen Jump

Las últimas páginas, nuevamente con un aspecto de caricatura, nos presentan a Luffy con su nuevo Gear 5, que le da un aspecto muy diferente al visto hasta ahora. Mugiwara encarna la imagen del dios sol, Nika. ¿Será que con este poder derrotará a Kaido?

One Piece Luffy aparece con su nuevo Gear 5. Foto: Shonen Jump

One Piece es un manga y anime creado por el conocido mangaka Eiichiro Oda, quien publica su obra en la revista Weekly Shonen Jump, de Shueisha, desde el 22 de julio de 1997. En el año 1999, recibió su adaptación animada, que se emite hasta la fecha con más de 900 capítulos. El manga lleva 1.005 episodios y ha publicado 97 volúmenes compilatorios en varias editoriales para diferentes países.

One Piece - Arco de Wano. Foto: Toei Animation

One Piece - sinopsis oficial

Riqueza, fama y poder. Un hombre había obtenido todo en este mundo y era el Rey de los Piratas Gold Roger. Pero antes de morir, sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: “¿Mi tesoro? Si lo quieren, es suyo. Lo he escondido todo en ese lugar”.

Así dio comienzo a lo que se conoce como la Gran Era de la piratería, que lanzó a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece.