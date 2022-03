“A Harem in a Fantasy World Labyrinth”: teaser visual del nuevo isekai

A estas alturas de la vida, no es novedad que salga más de un isekai con nombre largo por nueva temporada de anime. Sin embargo, es lo que vende y entretiene a gran parte del público, y por ello “A Harem in a Fantasy World Labyrinth” es uno de los títulos anticipados de cara a la temporada de verano 2022.

Kadokawa publicó un teaser visual oficial para dar también más detalles respecto a la producción del anime, y se confirmó también que el estudio a cargo de este será Passione (“Citrus”, “Mieruko-chan”). Asimismo, aunque aún no se maneja una fecha exacta, se sabe que la emisión comenzará en julio de 2022.

Teaser visual oficial de "A Harem in a Fantasy World Labyrinth". Foto: Passione

Cast principal y staff

“A Harem in a Fantasy World Labyrinth” tendrá a Naoyuki Tatsuwa (“Kyochuu Rettou”, “Nisekoi”) como director, Kurasumi Sunyama (“Bakuon!!”) a cargo de la composición de la serie, y a Makoto Uno (“High School DxD Hero”, “Love Hina”), del diseño de personajes.

En cuanto al cast, Shiori Mikami (Krista Lenz en “Shingeki no Kyojin”) interpretará a Roxanne, mientras Taku Yashiro (Gugu en “Fumetsu no Anata e”) estará como Michio Kaga, el protagonista. Aún no se han confirmado los intérpretes del opening ni del ending del anime.

Diseño de los personajes de Michio y Roxanne para el anime de "A Harem in a Fantasy World Labyrinth". Foto: https://isekai-harem.com/

Sobre “A Harem in a Fantasy World Labyrinth”

“A Harem in a Fantasy World Labyrinth”, mejor conocido por su nombre en japonés “Isekai Meikyuu de Harem wo”, es una serie de novelas ligeras que comenzó a publicarse en abril de 2011. Trata acerca de Michio Kaga, un estudiante que es transportado a otro mundo luego de crear un personaje en una página web, y que ahora puede formar su propio harem. Cuenta con 12 volúmenes hasta la fecha.