La última temporada de “Shingeki no Kyojin” está cerca de llegar a su final, por lo que muchos fans del anime están a la espera de saber qué pasará en el cierre de esta popular saga creada por Hajime Isayama.

Si bien se confirmó que el capítulo 12 de “Attack on titan” sufriría un breve retraso y llegará a la televisión japonesa el domingo 3 de abril de 2022, y no el 27 de marzo como se tenía planeado, un reciente informe indicó cuál sería la duración de la próxima entrega.

Según señaló la conocida página de Facebook Danchou Coca, desde el canal nipón NHK ya habrían especificado que el episodio 12 de “Shingeki no Kyojin”, titulado El amanecer de la humanidad, duraría en total 25 minutos.

"Shingeki no kyojin", temporada 4, no adaptará todo el manga de Hajime Isayama. Foto: MAPPA

Bajo esta premisa, se descartaría la idea inicial de que el anime cerraría su cuarta temporada con un capítulo especial de una hora, por lo que solo quedaría esperar de qué manera adaptarán los volúmenes restantes del manga.

Aunque no se sabe con exactitud cómo MAPPA Studios concluirá el final de “Shingeki no Kyojin”, se cree que se podría producir una ova o una película que llegue a los cines, debido al éxito que otras entregas tuvieron en la pantalla grande, como “Kimetsu no Yaiba: infinity train” y “Jujutsu kaisen 0″.

¿De qué trata la temporada 4 de “Attack on Titan”?

Hasta el momento, el anime se ha enfocado en el Retumbar de la Tierra provocado por Eren Jaeger tras tener contacto con su hermano Zeke. Ahora, el protagonista busca destruir al mundo fuera de Paradis para mantener a salvo a sus amigos y compatriotas.

“Shingeki no Kyojin” 4, parte 2 - tráiler